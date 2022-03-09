Ворог руйнує культурні пам’ятки: куди надсилати докази для Гааги?

Російські окупанти зруйнували церкву Різдва Пресвятої Богородиці ХІХ століття на Житомирщині, спалили музей з роботами Марії Приймаченко на Київщині та знищили багато інших пам'яток.

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило збір інформації щодо шкоди, завданої об'єктам культурної спадщини в Україні.

"Агресія росії супроводжується пересуванням важкої військової техніки, ракетними та авіаударами, артилерійськими обстрілами українських міст та сіл", – кажуть у відомстві.

Мінкульт закликає свідків руйнування культурної спадщини з усіх регіонів України надсилати фото- або відео-докази через цей портал.

У ньому публікуватимуть відкриті для використання дані.

Зруйнована церква Різдва Пресвятої Богородиці. Фото: Facebook-сторінка Ольги Рутковської

Згодом матеріали можуть передати Міжнародному кримінальному суді в Гаазі для розслідування злочинів РФ.

Нагадаємо, трибунал у Гаазі уже збирає свідчення про діяння Росії в Україні.

Прокуратура просить українців долучатися до слідства і надсилати докази злочинів окупантів на адресу otp.informationdesk@icc-cpi.int.

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