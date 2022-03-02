Як українці ховалися в укритті храму УГКЦ під час війни. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 березня 2022

Уже 7 днів Росія веде війну проти України, в ході якої обстрілює цивільні об’єкти і використовує диверсантів.

24 лютого українці ховалися від ворожих обстрілів зокрема у храмах Української греко-католицької церкви.

Священники одного з храмів поділилися фотографіями, як церква допомагала українцям.

"З самого початку війни, як почалися обстріли, у приміщення під собором одразу почали приходити люди. Поступово почали збиратися з усього району", – розповідає керівник департаменту інформації УГКЦ Ігор Яців.

 Українці у сховищі собору УГКЦ

 Українці у сховищі собору УГКЦ

 Українці з тваринами ховалися від обстрілів

 Діти також приносили своїх домашніх улюбленців

 Дехто читає чи молиться

 А хтось в укритті співає

З 24 лютого УГКЦ забезпечила укриття у храмі для всіх охочих.

Спершу туди приходили парафіяни, а потім і ті, хто живе неподалік.

 УГКЦ забезпечила сховище для всіх охочих

 Для тварин місце також знайшлося

В укритті є польова кухня, де людей забезпечували гарячою їжею.

"Коли комендантська година скінчилась, з’явилась можливість докупити продуктів, поступила гуманітарна допомога.

Ми стараємося забезпечити людей всім необхідним. Насамперед водою та харчуванням", – каже Ігор Яців.

 В укритті є польова кухня

 Людей забезпечували їжею та водою

У соборі перебувало дуже багато сімей, зокрема люди з дітьми та домашніми тваринами.

 У сховищі перебували діти

 Дівчинка в укритті УГКЦ

 Діти не залишають своїх тваринок!

 Люди приходять в укриття з домашніми улюбленцями

 Наприклад, з песиками

 Песиків у сховищі, вочевидь, багато

 Також українці беруть з собою котиків!

 І кроликів!

 Дехто приносить з собою папуг

 І навіть равликів та рибок!

За словами Яціва, у соборі поки що спокійна атмосфера, поранених немає.

"На території немає смертей, але диверсійні групи пробували проникнути в собор", – розповідає він.

Диверсантів виявила територіальна оборона.

 Атмосфера поки що спокійна

 Вночі у сховищі було понад дві сотні людей

 

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