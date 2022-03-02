Як українці ховалися в укритті храму УГКЦ під час війни. ФОТО

Уже 7 днів Росія веде війну проти України, в ході якої обстрілює цивільні об’єкти і використовує диверсантів.
24 лютого українці ховалися від ворожих обстрілів зокрема у храмах Української греко-католицької церкви.
Священники одного з храмів поділилися фотографіями, як церква допомагала українцям.
"З самого початку війни, як почалися обстріли, у приміщення під собором одразу почали приходити люди. Поступово почали збиратися з усього району", – розповідає керівник департаменту інформації УГКЦ Ігор Яців.
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| Українці у сховищі собору УГКЦ
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| Українці у сховищі собору УГКЦ
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| Українці з тваринами ховалися від обстрілів
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| Діти також приносили своїх домашніх улюбленців
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| Дехто читає чи молиться
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| А хтось в укритті співає
З 24 лютого УГКЦ забезпечила укриття у храмі для всіх охочих.
Спершу туди приходили парафіяни, а потім і ті, хто живе неподалік.
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| УГКЦ забезпечила сховище для всіх охочих
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| Для тварин місце також знайшлося
В укритті є польова кухня, де людей забезпечували гарячою їжею.
"Коли комендантська година скінчилась, з’явилась можливість докупити продуктів, поступила гуманітарна допомога.
Ми стараємося забезпечити людей всім необхідним. Насамперед водою та харчуванням", – каже Ігор Яців.
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| В укритті є польова кухня
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| Людей забезпечували їжею та водою
У соборі перебувало дуже багато сімей, зокрема люди з дітьми та домашніми тваринами.
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| У сховищі перебували діти
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| Дівчинка в укритті УГКЦ
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| Діти не залишають своїх тваринок!
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| Люди приходять в укриття з домашніми улюбленцями
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| Наприклад, з песиками
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| Песиків у сховищі, вочевидь, багато
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| Також українці беруть з собою котиків!
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| І кроликів!
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| Дехто приносить з собою папуг
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| І навіть равликів та рибок!
За словами Яціва, у соборі поки що спокійна атмосфера, поранених немає.
"На території немає смертей, але диверсійні групи пробували проникнути в собор", – розповідає він.
Диверсантів виявила територіальна оборона.
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| Атмосфера поки що спокійна
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| Вночі у сховищі було понад дві сотні людей
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