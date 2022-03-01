Що робити, якщо будинок починає обвалюватись або обвал вже стався? Інструкція

Майже тиждень російські окупанти здійснюють обстріли військових та цивільних об’єктів, внаслідок відбуваються обвали будинків.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити при загрозі обвалу будівлі або тоді, коли завал у зруйнованому будинку вже трапився.
"Основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується – тікайте якомога швидше", – наголошує МОЗ.
Як діяти при загрозі обвалу?
|Фото: УП. Стрічка
✅ Тікайте. Якомога швидше залиште будівлю.
❌ Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся сходами.
✅ Захопіть гроші й документи, але тільки за умови, що це не затримає вас у приміщенні.
✅ Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі, про загрозу обвалу.
❌ Не створюйте тисняву у дверях під час евакуації.
✅ На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі.
✅ Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з балконів і вікон вище першого поверху.
Якщо ви не маєте можливості залишити будівлю:
✅ Займіть найбільш вигідну позицію: це можуть бути отвори дверей, кути (якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним), місце під балками, каркасами.
✅ Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон.
✅ За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.
Що робити, коли обвал уже стався?
|Фото: УП. Стрічка
✅ Покличте на допомогу. Повідомте, де ви перебуваєте і що з вами сталося.
✅ Спокійно чекайте, поки завал розберуть.
Якщо вас ніхто не чує:
- Спробуйте вивільнити руки і ноги.
- Роздивіться, якими предметами вас завалило: якщо вони не надто важкі, спробуйте обережно розібрати завал.
- Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.
- Якщо ви не бачите, чим вас завалило, або предмети, які на вас впали, дуже важкі, терпляче кличте на допомогу кілька годин.
- Якщо ніхто не почує, почніть дужче розбирати завал.
- Звільнившись, огляньте ceбе.
- Якщо необхідно, надайте собі першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.
- Якщо ви не маєте змоги вибратися з будинку, намагайтеся сповістити про себе.
- Якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по трубах і батареях, голосно кличте на допомогу.
- В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.
Щоб убезпечити себе, заздалегідь запам’ятайте телефони рятувальних та аварійних служб:
112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби);
101 – пожежна служба;
102 – поліція;
103 – швидка медична допомога;
104 – аварійна служба газової мережі;
0 800 501 482 – телефон довіри СБУ.
Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали, як уникнути вибуху, якщо відбувся витік газу у приміщенні чи на вулиці.
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