Що робити, якщо будинок починає обвалюватись або обвал вже стався? Інструкція

Майже тиждень російські окупанти здійснюють обстріли військових та цивільних об’єктів, внаслідок відбуваються обвали будинків.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити при загрозі обвалу будівлі або тоді, коли завал у зруйнованому будинку вже трапився.

"Основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується – тікайте якомога швидше", – наголошує МОЗ.

Як діяти при загрозі обвалу?

✅ Тікайте. Якомога швидше залиште будівлю.

❌ Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся сходами.

✅ Захопіть гроші й документи, але тільки за умови, що це не затримає вас у приміщенні.

✅ Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі, про загрозу обвалу.

❌ Не створюйте тисняву у дверях під час евакуації.

✅ На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі.

✅ Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з балконів і вікон вище першого поверху.

Якщо ви не маєте можливості залишити будівлю:

✅ Займіть найбільш вигідну позицію: це можуть бути отвори дверей, кути (якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним), місце під балками, каркасами.

✅ Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон.

✅ За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

Що робити, коли обвал уже стався?

✅ Покличте на допомогу. Повідомте, де ви перебуваєте і що з вами сталося.

✅ Спокійно чекайте, поки завал розберуть.

Якщо вас ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки і ноги.

Роздивіться, якими предметами вас завалило: якщо вони не надто важкі, спробуйте обережно розібрати завал.

Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

Якщо ви не бачите, чим вас завалило, або предмети, які на вас впали, дуже важкі, терпляче кличте на допомогу кілька годин.

Якщо ніхто не почує, почніть дужче розбирати завал.

Звільнившись, огляньте ceбе.

Якщо необхідно, надайте собі першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо ви не маєте змоги вибратися з будинку, намагайтеся сповістити про себе.

Якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по трубах і батареях, голосно кличте на допомогу.

В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.

Щоб убезпечити себе, заздалегідь запам’ятайте телефони рятувальних та аварійних служб:

112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби);

101 – пожежна служба;

102 – поліція;

103 – швидка медична допомога;

104 – аварійна служба газової мережі;

0 800 501 482 – телефон довіри СБУ.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали, як уникнути вибуху, якщо відбувся витік газу у приміщенні чи на вулиці.

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