В Україні 115 дітей загинуло від рук окупантів, понад 140 – поранені

В Україні 115 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ, ще понад 140 – поранені.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше постраждалих у Київській області – 58 дітей.

Трагічну статистику також фіксують у:

Харківській області – 36 дітей;

Донецькій – 29;

Чернігівській – 30;

Миколаївський – 22;

Житомирській – 15;

Сумській – 14;

Херсонській – 14.

З початку війни окупанти пошкодили 489 закладів освіти, 69 з яких – зруйнували повністю.

За минулу добу, 19 березня, ворог зруйнував житловий будинок, обстрілюючи місто Рубіжне на Луганщині.

З-під завалів рятувальники дістали двох дітей.

"Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили", – кажуть ювенальні прокурори.

Під завалами також знайшли ще одну дитину з матір’ю.

На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати.

Її стан стабільний та задовільний, кажуть у прокуратурі.

Також 19 березня через обстріли житлових будинків у Харкові загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", – наголошують в Офісі Генпрокурора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.