В Україні 115 дітей загинуло від рук окупантів, понад 140 – поранені

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 березня 2022

В Україні 115 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ, ще понад 140 – поранені.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше постраждалих у Київській області – 58 дітей.

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Трагічну статистику також фіксують у:

  • Харківській області – 36 дітей;
  • Донецькій – 29;
  • Чернігівській – 30;
  • Миколаївський – 22;
  • Житомирській – 15;
  • Сумській – 14;
  • Херсонській – 14.

 Фото: pav2@ukr.net/Depositphotos

З початку війни окупанти пошкодили 489 закладів освіти, 69 з яких – зруйнували повністю.

За минулу добу, 19 березня, ворог зруйнував житловий будинок, обстрілюючи місто Рубіжне на Луганщині.

З-під завалів рятувальники дістали двох дітей

"Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили", – кажуть ювенальні прокурори.

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Під завалами також знайшли ще одну дитину з матір’ю

На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. 

Її стан стабільний та задовільний, кажуть у прокуратурі.

Також 19 березня через обстріли житлових будинків у Харкові загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", – наголошують в Офісі Генпрокурора.

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