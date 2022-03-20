В Україні 115 дітей загинуло від рук окупантів, понад 140 – поранені

В Україні 115 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ, ще понад 140 – поранені.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Найбільше постраждалих у Київській області – 58 дітей.
Трагічну статистику також фіксують у:
- Харківській області – 36 дітей;
- Донецькій – 29;
- Чернігівській – 30;
- Миколаївський – 22;
- Житомирській – 15;
- Сумській – 14;
- Херсонській – 14.
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З початку війни окупанти пошкодили 489 закладів освіти, 69 з яких – зруйнували повністю.
За минулу добу, 19 березня, ворог зруйнував житловий будинок, обстрілюючи місто Рубіжне на Луганщині.
З-під завалів рятувальники дістали двох дітей.
"Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили", – кажуть ювенальні прокурори.
Під завалами також знайшли ще одну дитину з матір’ю.
На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати.
Її стан стабільний та задовільний, кажуть у прокуратурі.
Також 19 березня через обстріли житлових будинків у Харкові загинули чоловік та 9-річний хлопчик.
"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", – наголошують в Офісі Генпрокурора.
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