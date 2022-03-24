Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Люди вимушені залишати свої домівки через війну. Тільки з Києва за час бойових дій евакуювався кожен другий мешканець.

У поспіху деякі люди залишають своїх тварин у квартирах та будинках. Без води та їжі закриті тварини приречені на смерть.

Щоб їх врятувати, небайдужі кияни заснували організацію "ЗооПатруль". За три тижні волонтери врятували вже понад 200 тварин, а ще 500 улюбленців вдалось визволити простим людям, які подивились відео-інструкції в соціальних мережах "ЗооПатруля".

УП.Життя розповідає, як небайдужі рятують домашніх улюбленців, ризикуючи власним життям.

Кіт, якого врятував Зоопатруль

Все почалося з одного життя

Після початку війни продюсер Дмитро Ревнюк вирішив не виїжджати з Києва. Одного дня сусідка попросила чоловіка врятувати кота, якого залишала у квартирі під час евакуації. Дмитро з другом у "варварський спосіб" вирізали двері та врятували тварину, яка просиділа цілий тиждень під замком.

"Кіт зрадів, поліз обійматися, замурчав. Це надихнуло мене на подальші дії, тож я опублікував пост про безкоштовне звільнення тварин", – пригадує Дмитро.

Люди зі всіх усюд просили врятувати своїх улюбленців. Тоді Дмитро разом з дружиною вирішив заснувати організацію, до якої долучив свою знайому Марію Єрохіну. Так з'явився "ЗооПатруль". Зараз по Києву працює близько 13 патрулів.

"На старті ми отримували близько 100 запитів у день, а зараз – 800", розповідає Марія Єрохіна, головна координаторка "Зоопатруля".

Машина зоопатруля

Спочатку Марія приймала запити телефоном, смс-ками чи у соціальних мережах. Але згодом створила гугл-форму, яку зараз заповнюють господарі. До ініціативи долучились десятки волонтерів.

Хтось – працює у патрулях, а хтось складає таблиці, приймає дзвінки з гарячої лінії чи відповідає на повідомлення у соціальних мережах.

"Перед виїздом завжди дізнаємось актуальність порятунку. Багато людей рятують тварин за нашими відео, у яких ми пояснюємо, як краще врятувати тварину", – наголошує Марія.

Тут волонтери показують, як викрутити чи вибити (наприклад викруткою) дверне вічко, як насипати тварині корм та налити води через маленький отвір.

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А у цьому відео демонструють, як правильно продовбати велику дірку у стіні, як поводитись з котиком, щоб він не лякався звуків та вийшов поїсти.

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Також "ЗооПатруль" співпрацює з ветеринарами, які консультують волонтерів щодо питань здоров'я врятованих тварин.

Шлях на волю

Аби врятувати тварину, зоопатрулі вирушають за адресою. Далі з дозволу господаря є три опції порятунку.

Перша: волонтери просвердлюють у дверях чи стіні невеличку дірку. Через неї насипають корм, а через трубку наливають воду тварині.

Друга опція – отвір. Його роблять або у самих дверях, або у стіні поруч. Цей варіант набагато кращий, адже тварина може вийти з квартири. Тоді її передають сусідам, родичам чи друзям.

Отвір у дверях, через який тварина змогла вийти з квартири

Третій спосіб, який відбувається тільки із відеозгоди власника квартири, це "зламування" дверей або самого замка.

"Ми заходимо у квартиру, беремо речі тваринки: переноску, туалет корм. Тоді зачиняємо квартиру, аби ніхто інший туди не потрапив", – наголошує Марія.

Врятовані

Волонтери Ірина та Гліб врятували понад десяток "в’язнів" квартир. Чоловік з дружиною від початку війни допомагають чотирилапим.

"Коли почалася війна і пройшов перший шок, ми з дружиною почали шукати, чим можемо бути корисними. Тероборона у Києві вже була миттєво сформована, тож ми вирішили бути волонтерами", – розповідає Гліб.

Чоловік каже, що розуміє господарів, які відчувають тортури совісті через те, що покинули друзів, та сподівається, що після перемоги власники тваринок повернуться.

Волонтери Гліб та Ірина

Нещодавно пара врятувала собаку Джексона. Опікунка тварини Ірина покинула Київ, тож Джексон залишився сам. Тоді пара вирішила турбуватись про собаку.

"Це дорослий пес з дуже складним життям. У нього є власна будка на парковці, тож будемо його відвідувати та годувати, доки Ірина не приїде до Києва", – каже Гліб.

Джексон, за яким доглядають волонтери

Ще один врятований котик, 15 річний Льоня. Заявка на його порятунок була надіслана одна з перших. Господарка надіслала ключі від квартири волонтерам, які прийшли поштою через 9 днів.

Волонтери рятували Льоню під час дзвінка з власницею, поруч була місцева тероборона та сусіди. На момент прибуття патруля у кота вже не було їжі та майже не було води.

У Льоні вже не було їжі та майже не було води. Фото: Діма Корнілов, спеціально для Bird in Flight

"Кіт дуже терплячий, охайний. За весь час самостійного перебування в квартирі, а це приблизно 19-20 днів, "ходив" виключно в лоток, нічого не пошкодив і дуже сумував. Охоче поїв, попив води. Дуже потребує уваги, спілкування", – пригадує волонтерка Ганна Оксимець.

Врятований Льоня. Фото: Діма Корнілов, спеціально для Bird in Flight

Зараз кота доглядає знайома господарки, проте жінка можливо поїде з міста. Тож волонтери закликають охочих стати опікуном Льоні відгукнутися.

ЗооПатрулю дуже потрібні люди, які готові брати тварин до себе на перетримку, або притулки, які готові приймати тварин. Часто волонтери організації забирають чотирилапих до себе та стають їхніми тимчасовими опікунами.

Поки що ЗооПатруль найбільше рятує котиків та песиків, адже для порятунку тварин, закритих у клітках, господарі повинні надати дозвіл на зрізання петлей у дверях або надіслати ключі від квартири поштою.

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Волонтери просять власників не зволікати з порятунком тварин, адже улюбленець може просто не дочекатись. Так, на жаль, сталось із жовтим папужкою.

"Коли отримали ключі від господарки, зайшли в дім, але було вже пізно, тому що папуга був мертвий. Не завжди ми встигаємо. Дуже багато їжі йому залишили, а от води майже зовсім не було", – розповідає Марія.

Папуга, який не дочекався ЗооПатруля



Цей випадок поки що єдиний. Цю кицю волонтери годували понад тиждень, зрештою її господар повернувся за нею.

Кішка, яку вдалося врятувати



Найбільш дефіцитні речі, які потрібні патрулям – корм та паливо. Волонтери постійно годують тварин, залишають корм тим, хто за ними доглядає, а також роздають їжу притулкам.

Люди за свій кошт купують інструменти, які потрібні для "звільнення" тварин, наприклад перфоратор чи дрельки. Зараз організація шукає професійних "ловців" тварин.

"Нам потрібні люди, які зможуть впіймати великих собак або кішок. Багато запитів щодо приватних будинків", – наголошує дівчина.

Попри те, що волонтери рятують тварин, у ЗооПатрулі дотримуються правил безпеки під час воєнного стану. Патрулям заборонено їхати в гарячі точки бойових дій, як-от Буча чи Ірпінь.

"Ми просимо волонтерів бути обачними та берегти себе, адже живими вони можуть врятувати більше тварин", – каже Марія.

Як звернутися за допомогою до ЗооПатруля

Якщо ви лишили улюбленця замкненим у квартирі, вам потрібно заповнити гугл-форму.

Залиште свої контакти, опишіть, в яких умовах покинули тварину, та дайте дозвіл на рятувальні дії волонтерам, при змозі допоможіть знайти тимчасовий прихисток для свого улюбленця.

Поки що можливості відправляти тварин до своїх господарів у ЗооПатруля немає, але не сумнівайтесь, до перемоги ваша тваринка чекатиме на вас у надійних руках.