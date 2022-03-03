Як знайти родича: у Харкові створили бот для пошуку зниклих людей

У Харкові створили Telegram-бот для пошуку людей, які зникли на території міста.
Про це заявили у міській інформаційно-диспетчерській службі "15-62", повідомляє Харківська міська рада.
Щоб відшукати зниклого родича або знайомого, харків'янам необхідно перейти у телеграм "Надія-бот".
Туди потрібно вказати таку інформацію:
|Фото: abscent/Depositphotos
✅ Ваше прізвище, ім’я, по-батькові.
✅ Ким вам доводиться зникла людина.
✅ Якщо ви звертались до поліції – номер заяви.
✅ Ваш телефон для зв’язку.
✅ Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи.
✅ Стать (чоловік або жінка).
✅ Дата народження зниклої особи.
✅ Номер телефону зниклої особи.
✅ Місце зникнення.
✅ Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався).
✅ Дата зникнення.
✅ Час зникнення.
✅ Прикмети зниклої особи.
✅ Опис одягу зниклої особи.
✅ Які речі були з собою у зниклої особи.
✅ Додаткова корисна інформація.
Користувачам рекомендують повністю скопіювати цей перелік запитань та вставити у рядок вводу.
Потім потрібно замінити запитання відповідями і додати фото зниклої людини.
Також відправляти інформацію потрібно тільки одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).
Вас також може зацікавити:
Куди дзвонити, коли перебої з номером 102? Контакти поліції у Києві
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.