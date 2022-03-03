Як знайти родича: у Харкові створили бот для пошуку зниклих людей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 березня 2022

У Харкові створили Telegram-бот для пошуку людей, які зникли на території міста. 

Про це заявили у міській інформаційно-диспетчерській службі "15-62", повідомляє Харківська міська рада.

Щоб відшукати зниклого родича або знайомого, харків'янам необхідно перейти у телеграм "Надія-бот".

Туди потрібно вказати таку інформацію:

 Фото: abscent/Depositphotos

Ваше прізвище, ім’я, по-батькові.

Ким вам доводиться зникла людина.

Якщо ви звертались до поліції – номер заяви.

Ваш телефон для зв’язку.

Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи.

Стать (чоловік або жінка).

Дата народження зниклої особи.

Номер телефону зниклої особи.

Місце зникнення.

Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався).

Дата зникнення.

Час зникнення.

Прикмети зниклої особи.

Опис одягу зниклої особи.

Які речі були з собою у зниклої особи.

Додаткова корисна інформація.

Користувачам рекомендують повністю скопіювати цей перелік запитань та вставити у рядок вводу.

Потім потрібно замінити запитання відповідями і додати фото зниклої людини. 

Також відправляти інформацію потрібно тільки одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).

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