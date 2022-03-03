Як знайти родича: у Харкові створили бот для пошуку зниклих людей

У Харкові створили Telegram-бот для пошуку людей, які зникли на території міста.

Про це заявили у міській інформаційно-диспетчерській службі "15-62", повідомляє Харківська міська рада.

Щоб відшукати зниклого родича або знайомого, харків'янам необхідно перейти у телеграм "Надія-бот".

Туди потрібно вказати таку інформацію:

Фото: abscent/Depositphotos

✅ Ваше прізвище, ім’я, по-батькові.

✅ Ким вам доводиться зникла людина.

✅ Якщо ви звертались до поліції – номер заяви.

✅ Ваш телефон для зв’язку.

✅ Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи.

✅ Стать (чоловік або жінка).

✅ Дата народження зниклої особи.

✅ Номер телефону зниклої особи.

✅ Місце зникнення.

✅ Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався).

✅ Дата зникнення.

✅ Час зникнення.

✅ Прикмети зниклої особи.

✅ Опис одягу зниклої особи.

✅ Які речі були з собою у зниклої особи.

✅ Додаткова корисна інформація.

Користувачам рекомендують повністю скопіювати цей перелік запитань та вставити у рядок вводу.

Потім потрібно замінити запитання відповідями і додати фото зниклої людини.

Також відправляти інформацію потрібно тільки одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).

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