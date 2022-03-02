Куди дзвонити, коли перебої з номером 102? Контакти поліції у Києві

В умовах війни Росії проти України Національна поліція та інші столичні правоохоронці працюють у посиленому режимі.

Тому можуть виникати періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 через її перевантаження.

У Національній поліції України пояснили, на які номери правоохоронців можна зателефонувати під час перебоїв.

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Резервний номер столичної поліції:

0672311868

Фото: ruslanPhoto /Depositphotos

Номери територіальних підрозділів:

Голосіївське УП – 0634254399

Дарницьке УП – 0676506921

Деснянське УП – 0676506922

Дніпровське УП – 0676506923

Оболонське УП – 0671241949

Печерське УП – 0676392835

Подільське УП – 0978938414

Святошинське УП – 098 734 0646

Солом‘янське УП – 0731044138

Шевченківське УП – 0676506924

Управління поліції в метрополітені – 0964901698.

"Співробітники усіх служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві залучені до охорони правопорядку у столиці.

Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування", – наголошують правоохоронці.

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