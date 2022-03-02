Куди дзвонити, коли перебої з номером 102? Контакти поліції у Києві

В умовах війни Росії проти України Національна поліція та інші столичні правоохоронці працюють у посиленому режимі.
Тому можуть виникати періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 через її перевантаження.
У Національній поліції України пояснили, на які номери правоохоронців можна зателефонувати під час перебоїв.
Резервний номер столичної поліції:
- 0672311868
|Фото: ruslanPhoto/Depositphotos
Номери територіальних підрозділів:
- Голосіївське УП – 0634254399
- Дарницьке УП – 0676506921
- Деснянське УП – 0676506922
- Дніпровське УП – 0676506923
- Оболонське УП – 0671241949
- Печерське УП – 0676392835
- Подільське УП – 0978938414
- Святошинське УП – 098 734 0646
- Солом‘янське УП – 0731044138
- Шевченківське УП – 0676506924
- Управління поліції в метрополітені – 0964901698.
"Співробітники усіх служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві залучені до охорони правопорядку у столиці.
Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування", – наголошують правоохоронці.
Вас також може зацікавити:
Як зрозуміти, що вам надіслали фейкове повідомлення
В Україні запускають гарячу лінію для підтримки сімей і соцпрацівників. Контакти
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.