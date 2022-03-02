Куди дзвонити, коли перебої з номером 102? Контакти поліції у Києві

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 березня 2022

В умовах війни Росії проти України Національна поліція та інші столичні правоохоронці працюють у посиленому режимі.

Тому можуть виникати періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 через її перевантаження. 

У Національній поліції України пояснили, на які номери правоохоронців можна зателефонувати під час перебоїв.

Резервний номер столичної поліції:

  • 0672311868

 Фото: ruslanPhoto/Depositphotos

Номери територіальних підрозділів:

  • Голосіївське УП – 0634254399
  • Дарницьке УП – 0676506921
  • Деснянське УП – 0676506922
  • Дніпровське УП – 0676506923
  • Оболонське УП – 0671241949
  • Печерське УП – 0676392835
  • Подільське УП – 0978938414
  • Святошинське УП – 098 734 0646
  • Солом‘янське УП – 0731044138
  • Шевченківське УП – 0676506924
  • Управління поліції в метрополітені – 0964901698.

"Співробітники усіх служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві залучені до охорони правопорядку у столиці. 

Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування", – наголошують правоохоронці.

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