Кохання під час війни: на Рівненщині одружилася пара військових. ФОТО

На Рівненщині у забарикадованій міськраді одружилася пара військовослужбовців з міста Сарни.
Про це повідомляє Національна Гвардія у Facebook.
"Допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись!
Вчора на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців", – пишуть вони.
|Фото: НГУ
Молодята Олександр та Олеся побралися на 7-й день війни.
Вони присягнули, обійнялись та пішли далі боронити Україну, додають у Нацгвардії.
Сарненська міськрада також опублікувала відео з церемонії у Facebook.
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