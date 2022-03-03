Кохання під час війни: на Рівненщині одружилася пара військових. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 березня 2022

На Рівненщині у забарикадованій міськраді одружилася пара військовослужбовців з міста Сарни.

Про це повідомляє Національна Гвардія у Facebook.

"Допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись!

Вчора на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців", – пишуть вони.

 Фото: НГУ

Молодята Олександр та Олеся побралися на 7-й день війни.

Вони присягнули, обійнялись та пішли далі боронити Україну, додають у Нацгвардії.

Сарненська міськрада також опублікувала відео з церемонії у Facebook.

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