82% українців вірять у перемогу України. Опитування

ВИПРАВЛЕНО 04.03.2022

В Україні 82% опитаних вірять у перемогу над Росією, 8% – не впевнені в цьому, а 10% – не змогли відповісти.

Також найпоширеніша емоція, яку відчувають українці через війну Росії проти України – гнів (62%).

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Відповідне опитування провела дослідницька компанія Gradus Research.

На думку українців, два головних чинника перемоги – це міць Збройних Сил України (так вважає 63% респондентів) та згуртованість і спротив українського суспільства (61%).

ЗСУ – це інституція, до якої населення має найбільший рівень довіри (63%).

На другому місці опинився президент Володимир Зеленський (54%), а на третьому – волонтерські організації (39%).

На четвертому місці у рейтингу довіри – лікарі (31%), а на п'ятому – Уряд України (24%).

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Щодо почуттів українців, то найпоширенішими емоціями наразі є:

гнів (62%) ;

; напруження (38%) ;

; страх (35%) ;

; роздратування (26%) ;

; розчарування (17%).

У тому, що Україна здатна відбити напад РФ, переконана більшість у всіх регіонах країни.

Найкращим результатом перемовин респонденти вважають мир на умовах України або принаймні відвід російських військ з української території.

Мир на умовах Росії згодні прийняти лише 1% опитаних.

Більшість українців вважають винними у війні керівництво РФ (46%), і ще 40% кажуть, що винні й керівництво, і політичні еліти, і народ країни-окупанта.

Основними наслідками війни для РФ респонденти вважають світову ізоляцію (70%) та економічне падіння (65%).

Водночас 77% людей вважають, що після війни Україна стане сильнішою.

Опитування провели 28 лютого – 1 березня 2022 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

У ньому взяли участь 2144 респондентів віком 18-60 років з міст, населення яких складає понад 50 тисяч.

Дослідження репрезентативне за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Фото обкладинки: serezniy/Depositphotos

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