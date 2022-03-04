82% українців вірять у перемогу України. Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
18086
4 березня 2022

ВИПРАВЛЕНО 04.03.2022

В Україні 82% опитаних вірять у перемогу над Росією, 8% – не впевнені в цьому, а 10% – не змогли відповісти.

Також найпоширеніша емоція, яку відчувають українці через війну Росії проти України – гнів (62%).

Відповідне опитування провела дослідницька компанія Gradus Research.

На думку українців, два головних чинника перемоги – це міць Збройних Сил України (так вважає 63% респондентів) та згуртованість і спротив українського суспільства (61%).  

 

ЗСУ – це інституція, до якої населення має найбільший рівень довіри (63%). 

На другому місці опинився президент Володимир Зеленський (54%), а на третьому – волонтерські організації (39%).

На четвертому місці у рейтингу довіри – лікарі (31%), а на п'ятому – Уряд України (24%).

 

Щодо почуттів українців, то найпоширенішими емоціями наразі є:

  • гнів (62%);
  • напруження (38%);
  • страх (35%);
  • роздратування (26%);
  • розчарування (17%).

 

У тому, що Україна здатна відбити напад РФ, переконана більшість у всіх регіонах країни. 

Найкращим результатом перемовин респонденти вважають мир на умовах України або принаймні відвід російських військ з української території. 

Мир на умовах Росії згодні прийняти лише 1% опитаних. 

Більшість українців вважають винними у війні керівництво РФ (46%), і ще 40% кажуть, що винні й керівництво, і політичні еліти, і народ країни-окупанта. 

 

Основними наслідками війни для РФ респонденти вважають світову ізоляцію (70%) та економічне падіння (65%).

Водночас 77% людей вважають, що після війни Україна стане сильнішою. 

Опитування провели 28 лютого – 1 березня 2022 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. 

У ньому взяли участь 2144 респондентів віком 18-60 років з міст, населення яких складає понад 50 тисяч.

Дослідження репрезентативне за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Фото обкладинки: serezniy/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

"Вдалося виїхати, і почуваюся зрадником": як приборкати провину вцілілого

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак