82% українців вірять у перемогу України. Опитування

ВИПРАВЛЕНО 04.03.2022
В Україні 82% опитаних вірять у перемогу над Росією, 8% – не впевнені в цьому, а 10% – не змогли відповісти.
Також найпоширеніша емоція, яку відчувають українці через війну Росії проти України – гнів (62%).
Відповідне опитування провела дослідницька компанія Gradus Research.
На думку українців, два головних чинника перемоги – це міць Збройних Сил України (так вважає 63% респондентів) та згуртованість і спротив українського суспільства (61%).
ЗСУ – це інституція, до якої населення має найбільший рівень довіри (63%).
На другому місці опинився президент Володимир Зеленський (54%), а на третьому – волонтерські організації (39%).
На четвертому місці у рейтингу довіри – лікарі (31%), а на п'ятому – Уряд України (24%).
Щодо почуттів українців, то найпоширенішими емоціями наразі є:
- гнів (62%);
- напруження (38%);
- страх (35%);
- роздратування (26%);
- розчарування (17%).
У тому, що Україна здатна відбити напад РФ, переконана більшість у всіх регіонах країни.
Найкращим результатом перемовин респонденти вважають мир на умовах України або принаймні відвід російських військ з української території.
Мир на умовах Росії згодні прийняти лише 1% опитаних.
Більшість українців вважають винними у війні керівництво РФ (46%), і ще 40% кажуть, що винні й керівництво, і політичні еліти, і народ країни-окупанта.
Основними наслідками війни для РФ респонденти вважають світову ізоляцію (70%) та економічне падіння (65%).
Водночас 77% людей вважають, що після війни Україна стане сильнішою.
Опитування провели 28 лютого – 1 березня 2022 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.
У ньому взяли участь 2144 респондентів віком 18-60 років з міст, населення яких складає понад 50 тисяч.
Дослідження репрезентативне за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
Фото обкладинки: serezniy/Depositphotos
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