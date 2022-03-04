Естонські виші зупинили співпрацю з РФ і готові допомагати українським студентам – Шкарлет

Університети Естонії призупинили співпрацю з російськими і білоруськими закладами вищої освіти та науковими установами.

Вони готові надавати підтримку українським студентам й освітянам.

Про це повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

"Представники закладів освіти країни вважають неприпустимою агресію Російської Федерації в Україні та засуджують військовий напад на вільну, незалежну, демократичну та суверенну державу", – написав він.

Фото ілюстративне. XiXinXing /Depositphotos

Наразі Тартуський університет надає психологічну підтримку українським викладачам і студентам.

Він також створив спеціальний стипендіальний фонд для збору коштів на навчання студентів.

Студенти Талліннського університету формують групу волонтерів для збору благодійних внесків на гуманітарну допомогу українським студентам.

Крім цього університет надає можливості навчання за різними програмами.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.