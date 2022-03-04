Хто допомагає біженцям в Україні та за кордоном? Перелік організацій

В умовах війни з Росією багато українців залишили рідні домівки у пошуках безпечного місця – в інших областях чи за кордоном.

Куди звертатись, якщо ви не можете виїхати, потребуєте допомоги в іншій країні або у дорозі? Де шукати українцями допомогу в Європі?

У Центрі громадського здоров’я зібрали контакти організацій та ініціатив, які допомагають біженцям з України.

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Допомога в Україні

Ukraine Now

Фото: Tverdohlib.com/Depositphotos

Якщо ви не можете покинути територію та потребуєте допомоги, можна залишити заявку за посиланням і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.

"Прихисток"

Тут ви можете шукати прихисток у різних регіонах України.

Допомога українцям за межами України

Це ініціатива української громади за кордоном, яка допомагає українцям та біженцям, які прибувають до Європи.

Послуги:

допомога з житлом та проживанням;

юридична допомога;

екстрені контакти;

центри підтримки біженців;

ресурси підтримки біженців;

пожертвування.

Ця база даних допомагає біженцям у пошуках роботи, житла, медичної, правової, психологічної допомоги тощо.

Центр надає безкоштовні консультації та послуги для громадян що прямують до Словаччини: допомогу з транспортом і житлом, юридичні консультації.

Це платформа для людей з України, які хочуть звернутися за допомогою до Румунії.

Вона надає правову допомогу та інформацію щодо в’їзду в країну і способів подачі заявок про надання статусу біженця.

Румунські волонтери допомагають з житлом, ліками, роботою тощо.

Інформація для людей, які їдуть з України до Словаччини.

Це портал для тих, хто прямує до Молдови.

Тут можна знайти допомогу з проживанням, транспортом, одягом, їжею тощо.

Реєстрація на безкоштовний транспорт з кордонів України до Німеччини.

Онлайн-платформа, яка охоплює різні форми допомоги громадянам України у Словаччині.

Це агрегатор пропозицій від волонтерів у Румунії.

Українці можуть знайти притулок, проживання, роботу, їжу, ліки тощо.

Цей портал надає корисну інформацію для біженців з України до Молдови: притулок, проживання, робота, їжа, ліки.

У цій групі розміщують оголошення про надання/оренду квартир, кімнат, будинків у Польщі та інші форми допомоги для біженців.

Інформація для тих, хто прямує до Угорщини.

А це агрегатор з корисними посиланнями для тих, хто вирушив до Німеччини.

Нагадаємо, раніше Український центр охорони здоров'я пояснював, куди українці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою у Європі.

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