Хто допомагає біженцям в Україні та за кордоном? Перелік організацій

В умовах війни з Росією багато українців залишили рідні домівки у пошуках безпечного місця – в інших областях чи за кордоном.
Куди звертатись, якщо ви не можете виїхати, потребуєте допомоги в іншій країні або у дорозі?
У Центрі громадського здоров’я зібрали контакти організацій та ініціатив, які допомагають біженцям з України.
Допомога в межах України
Ukraine Now
|Фото: Tverdohlib.com/Depositphotos
Якщо ви не можете покинути територію та потребуєте допомоги, можна залишити заявку за посиланням і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.
"Прихисток"
Тут ви можете шукати прихисток у різних регіонах України.
"Центр Спільних Дій"
Центр допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони.
Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей.
Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити анкету.
Допомога українцям за кордоном
Це ініціатива української громади за кордоном, яка допомагає українцям та біженцям, які прибувають до Європи.
Послуги:
- допомога з житлом та проживанням;
- юридична допомога;
- екстрені контакти;
- центри підтримки біженців;
- ресурси підтримки біженців;
- пожертвування.
Ця база даних допомагає біженцям у пошуках роботи, житла, медичної, правової, психологічної допомоги тощо.
Центр надає безкоштовні консультації та послуги для громадян що прямують до Словаччини: допомогу з транспортом і житлом, юридичні консультації.
Це платформа для людей з України, які хочуть звернутися за допомогою до Румунії.
Вона надає правову допомогу та інформацію щодо в’їзду в країну і способів подачі заявок про надання статусу біженця.
Це приватна ініціатива румунських волонтерів для українців, які тікають від війни до Румунії.
Румунські волонтери допомагають з житлом, ліками, роботою тощо.
Інформація для людей, які їдуть з України до Словаччини.
Це портал для тих, хто прямує до Молдови.
Тут можна знайти допомогу з проживанням, транспортом, одягом, їжею тощо.
Реєстрація на безкоштовний транспорт з кордонів України до Німеччини.
Онлайн-платформа, яка охоплює різні форми допомоги громадянам України у Словаччині.
Це агрегатор пропозицій від волонтерів у Румунії.
Українці можуть знайти притулок, проживання, роботу, їжу, ліки тощо.
Цей портал надає корисну інформацію для біженців з України до Молдови: притулок, проживання, робота, їжа, ліки.
У цій групі розміщують оголошення про надання/оренду квартир, кімнат, будинків у Польщі та інші форми допомоги для біженців.
Інформація для тих, хто прямує до Угорщини.
А це агрегатор з корисними посиланнями для тих, хто вирушив до Німеччини.
Нагадаємо, раніше Український центр охорони здоров'я пояснював, куди українці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою у Європі.
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