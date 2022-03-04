Хто допомагає біженцям в Україні та за кордоном? Перелік організацій

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 березня 2022

В умовах війни з Росією багато українців залишили рідні домівки у пошуках безпечного місця – в інших областях чи за кордоном.

Куди звертатись, якщо ви не можете виїхати, потребуєте допомоги в іншій країні або у дорозі?

У Центрі громадського здоров’я зібрали контакти організацій та ініціатив, які допомагають біженцям з України.

Допомога в межах України

Ukraine Now

Фото: Tverdohlib.com/Depositphotos

Якщо ви не можете покинути територію та потребуєте допомоги, можна залишити заявку за посиланням і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.

"Прихисток"

Тут ви можете шукати прихисток у різних регіонах України.

"Центр Спільних Дій"

Центр допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони. 

Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей. 

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити анкету.

Допомога українцям за кордоном

"Разом для України"

Це ініціатива української громади за кордоном, яка допомагає українцям та біженцям, які прибувають до Європи.

Послуги:

  • допомога з житлом та проживанням;
  • юридична допомога;
  • екстрені контакти;
  • центри підтримки біженців;
  • ресурси підтримки біженців;
  • пожертвування.

"Допомога біженцям з України"

Ця база даних допомагає біженцям у пошуках роботи, житла, медичної, правової, психологічної допомоги тощо.

"Міграційний інформаційний центр Словаччини"

Центр надає безкоштовні консультації та послуги для громадян що прямують до Словаччини: допомогу з транспортом і житлом, юридичні консультації. 

"Допомога RO"

Це платформа для людей з України, які хочуть звернутися за допомогою до Румунії. 

Вона надає правову допомогу та інформацію щодо в’їзду в країну і способів подачі заявок про надання статусу біженця.

"Сильні разом"

Це приватна ініціатива румунських волонтерів для українців, які тікають від війни до Румунії. 

"Об'єднані за Україну – United for Ukraine"

Румунські волонтери допомагають з житлом, ліками, роботою тощо.

"З України до Словаччини"

Інформація для людей, які їдуть з України до Словаччини.

"Молдова для українців"

Це портал для тих, хто прямує до Молдови. 

Тут можна знайти допомогу з проживанням, транспортом, одягом, їжею тощо.

"Helpbus"

Реєстрація на безкоштовний транспорт з кордонів України до Німеччини.

"Kto pomôže Ukrajine"

Онлайн-платформа, яка охоплює різні форми допомоги громадянам України у Словаччині.

"Refugees Romania"

Це агрегатор пропозицій від волонтерів у Румунії. 

Українці можуть знайти притулок, проживання, роботу, їжу, ліки тощо.

"DOPOMOGA GOV MD"

Цей портал надає корисну інформацію для біженців з України до Молдови: притулок, проживання, робота, їжа, ліки. 

"Pomoc dla Ukrainy | Допомога Україні"

У цій групі розміщують оголошення про надання/оренду квартир, кімнат, будинків у Польщі та інші форми допомоги для біженців. 

"Угорський Гельсінський Комітет"

Інформація для тих, хто прямує до Угорщини. 

"@ukrainehelpberlin"

А це агрегатор з корисними посиланнями для тих, хто вирушив до Німеччини.

Нагадаємо, раніше Український центр охорони здоров'я пояснював, куди українці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою у Європі.

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