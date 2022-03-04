Хто допомагає біженцям в Україні та за кордоном? Перелік організацій

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 березня 2022

В умовах війни з Росією багато українців залишили рідні домівки у пошуках безпечного місця – в інших областях чи за кордоном.

Куди звертатись, якщо ви не можете виїхати, потребуєте допомоги в іншій країні або у дорозі? Де шукати українцями допомогу в Європі?

У Центрі громадського здоров’я зібрали контакти організацій та ініціатив, які допомагають біженцям з України.

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Допомога в Україні

Ukraine Now

Фото: Tverdohlib.com/Depositphotos

Якщо ви не можете покинути територію та потребуєте допомоги, можна залишити заявку за посиланням і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.

"Прихисток"

Тут ви можете шукати прихисток у різних регіонах України.

Допомога українцям за межами України

"Разом для України"

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Це ініціатива української громади за кордоном, яка допомагає українцям та біженцям, які прибувають до Європи.

Послуги:

  • допомога з житлом та проживанням;
  • юридична допомога;
  • екстрені контакти;
  • центри підтримки біженців;
  • ресурси підтримки біженців;
  • пожертвування.

"Допомога біженцям з України"

Ця база даних допомагає біженцям у пошуках роботи, житла, медичної, правової, психологічної допомоги тощо.

"Міграційний інформаційний центр Словаччини"

Центр надає безкоштовні консультації та послуги для громадян що прямують до Словаччини: допомогу з транспортом і житлом, юридичні консультації. 

"Допомога RO"

Це платформа для людей з України, які хочуть звернутися за допомогою до Румунії. 

Вона надає правову допомогу та інформацію щодо в’їзду в країну і способів подачі заявок про надання статусу біженця.

"Об'єднані за Україну – United for Ukraine"

Румунські волонтери допомагають з житлом, ліками, роботою тощо.

"З України до Словаччини"

Інформація для людей, які їдуть з України до Словаччини.

"Молдова для українців"

Це портал для тих, хто прямує до Молдови. 

Тут можна знайти допомогу з проживанням, транспортом, одягом, їжею тощо.

"Helpbus"

Реєстрація на безкоштовний транспорт з кордонів України до Німеччини.

"Kto pomôže Ukrajine"

Онлайн-платформа, яка охоплює різні форми допомоги громадянам України у Словаччині.

"Refugees Romania"

Це агрегатор пропозицій від волонтерів у Румунії. 

Українці можуть знайти притулок, проживання, роботу, їжу, ліки тощо.

"DOPOMOGA GOV MD"

Цей портал надає корисну інформацію для біженців з України до Молдови: притулок, проживання, робота, їжа, ліки. 

"Pomoc dla Ukrainy | Допомога Україні"

У цій групі розміщують оголошення про надання/оренду квартир, кімнат, будинків у Польщі та інші форми допомоги для біженців. 

"Угорський Гельсінський Комітет"

Інформація для тих, хто прямує до Угорщини. 

"@ukrainehelpberlin"

А це агрегатор з корисними посиланнями для тих, хто вирушив до Німеччини.

Нагадаємо, раніше Український центр охорони здоров'я пояснював, куди українці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою у Європі.

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