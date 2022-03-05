Маленькі Байрактари: новонароджених в Україні дитинчат лемура і тибетського яка назвали на честь безпілотника

У Київському зоопарку народився малюк лемура, а в заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині – тибетського яка.

Обох дитинчат назвали Байрактарами на честь безпілотника, який допомагає українській армії знищувати техніку ворога.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко і директор "Асканії-Нови" Віктор Шаповал.

"В Асканії життя триває, у тибетського яка (зараз не про літак) поповнення – у ці дні народився кремезний малюк з милою кличкою Байрактар!", – написав керівник заповідника.

Малюк тибетського яка на Херсонщині. Фото: Віктор Шаповал

Нагадаємо, "Bayraktar TB2" – це ударні безпілотники турецького виробництва, які використовує українська армія у війні, що веде Росія проти України.

Фото обкладинки ілюстративне: Anthony/Pexels.

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