Маленькі Байрактари: новонароджених в Україні дитинчат лемура і тибетського яка назвали на честь безпілотника

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6502
5 березня 2022

У Київському зоопарку народився малюк лемура, а в заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині – тибетського яка.

Обох дитинчат назвали Байрактарами на честь безпілотника, який допомагає українській армії знищувати техніку ворога.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко і директор "Асканії-Нови" Віктор Шаповал.

"В Асканії життя триває, у тибетського яка (зараз не про літак) поповнення у ці дні народився кремезний малюк з милою кличкою Байрактар!", – написав керівник заповідника.

 Малюк тибетського яка на Херсонщині. Фото: Віктор Шаповал

Нагадаємо, "Bayraktar TB2" – це ударні безпілотники турецького виробництва, які використовує українська армія у війні, що веде Росія проти України.

Фото обкладинки ілюстративне: Anthony/Pexels.

Вас також може зацікавити:

Де купити корм для тварин під час війни? Список зоомагазинів

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак