Де купити корм для тварин під час війни? Список зоомагазинів

Під час війни в Україні страждають не лише люди, але й тварини. Події сьогодення змушують всіх цивільних громадян перебувати в ізоляції, за винятком "прогулянок" у бомбосховища.

Стратегічні запаси закінчуються, а можливості сходити до магазину за їжею для себе та свого домашнього улюбленця обмежені. Але вони є.

"Українська правда. Життя" вже писала, де можна купити продукти. Тепер ми публікуємо мапу, на якій позначені працюючі зоомаркети, де можна придбати корм, наповнювач або ж навіть іграшку для домашнього улюбленця.

Карту створила громадська організація OPIR.ORG. На ній позначені працюючі під час воєнного стану супермаркети, аптеки та зоомагазини майже по всій Україні.

AllaSerebrina/Depositphotos

Одразу зазначимо, що вона оновлюється щодня. Загалом магазини працюють на самовивіз. Доставка товарів не здійснюється зі зрозумілих причин.

Для зручності пошуку використовуйте на сайті фільтри.

Якщо поблизу вашого місця дислокації знаходиться мережевий магазин, який приймає замовлення онлайн, скористайтеся цією послугою. Так ви зможете переконатись у наявності товару і швидше забрати його з магазину. Це дозволить зекономити дорогоцінний час і вам, і співробітникам закладу.

Важливо! Всюди, де не вказано час роботи, – графік нестабільний. Власники зоомагазинів наполегливо радять уточнювати години роботи та наявність товарів, адже деякі з них більше не здійснюватимуть нових завезень.

Переконатися у наявності необхідних товарів можна за телефоном. Практично кожен власник зоомагазину залишає на мапі свої контакти.

На сьогодні карта показує зоомаркети, які залишаються відкритими під час війни у Києві та більшості міст України. Виняток становить Мелітополь, Нікополь, Нова Каховка, Херсон, Кропивницький, Донецьк, Луганськ та прилеглі до них населені пункти.

Мапа зоомагазинів/OPIR.ORG

У більшості з вказаних міст вже тиждень тривають запеклі бої з російськими окупантами, а у прикордонних регіонах можливі перебої зі зв’язком.

Є висока ймовірність, що у вище вказаних регіонах є працюючі зоомагазини, але їх не внесли на мапу.

Нагадаємо, раніше ми опублікували список аптек, які працюють під час воєнного стану в країні. Також писали, у яких з них можна купити інсулін.

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