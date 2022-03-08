"Перемога цінніша за тюльпани": що українці думають про 8 березня під час війни

Колись Міжнародний день боротьби за права жінок перетворився на свято весни, краси і привід подарувати жінкам квіти.

Однак в Україні сприйняття цієї дати змінюється – особливо під час війни, коли жінки захищають нашу державу на рівні з чоловіками.

Хтось вважає 8 березня пережитком минулого, а хтось – символом ціннісної війни.

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"Українська правда. Життя" зібрала думки жінок та чоловіків стосовно 8 березня під час війни.

Як вітати українську жінку?

Керівниця пресслужби "Добробуту" Ірина Навольнєва вважає, що сьогодні кожну українку можна привітати з тим, що вона – не російська жінка і ніколи нею не буде.

"Це на росії "бабє слова нє давалі" і "твой дєнь 8 марта…

Весь цивілізований світ 8 березня відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (повна офіційна назва свята рішенням ООН від 1977 року).

Це не про квіточки і красу!" – написала вона у Facebook.

Навольнєва також поділилася ілюстраціями, якими українок привітала Верховна Рада на офіційному Telegram-каналі:

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Фото: ВР

Фото: ВР

Фото: ВР

А журналістка Ольга Перехрест опублікувала "інструкцію на 8 березня в умовах війни":

жінки можуть надихати на боротьбу, але ще вони скидають гроші армію, шукають "снарягу" та медикаменти, координують волонтерів тощо;

жінки воюють;

жінки рятують людей;

жінки докладаються до перемоги;

перемога цінніша за тюльпани.

У Службі безпеки України також кажуть, що перемога є найкращим подарунком для українок.

"Ще два тижні тому ми складали плани, як провести 4 вихідні на березневі свята та що подарувати коханим. Так було до війни.

А тепер ми розуміємо, що найкращий подарунок – наша Перемога, яка принесе мир Україні. І в цій Перемозі внесок жінок буде визначальним!", – написала СБУ у Facebook.

Правоохоронці пообіцяли дарувати жінкам квіти, але трохи пізніше, "коли виростуть соняшники з того насіння, яке наша українська земля приймає разом з окупантами".

А ще українських жінок привітали в Міністерстві у справах ветеранів.

"Прощавай совок, а з ним і його недорікуваті традиції! 8 березня – не про квіти, весну й вроду. Це день наших справжніх героїнь. Наша боротьба вже не має ґендеру, оборона – не чоловіча справа, а справа кожного і кожної

Сьогодні вітаємо всіх наших Захисниць – на фронті й у тилу, в бронежилетах і лікарняних халатах, з гвинтівками й з ноутбуками. Ви вкотре доводите, що світ неможливий без України, а Україна – без жіноцтва!", – пише відомство.

Щодо Міжнародного жіночого дня і війни також висловилася журналістка Емма Антонюк.

"Я люблю квіти у всі дні протягом року, крім 8-го березня. Зокрема, бо "день весни і краси" святкують у країні, яку я ненавиджу всіма потужностями свого серця.

Там жінка – це мать, яка нарожає ще. І атрибут, до якого не клеїться фемінітив. Там взагалі пиzдець із цінностями.

А в нас, сестри, попереду ще розбудова своєї країни, манікюр, боротьба, мрії, рефлексії, солодкі парфуми, нові сукні, бандажі, книги, протиопікові пов‘язки, ефіри, побачення, сюжети, броніки, подорожі, коктейлі молотова і квіти… У нас попереду життя", – наголошує Антонюк.

А журналістки видання "Гендер в деталях" розповіли, що до війни планували зібратись на Жіночий Марш і запровадити нову традицію – дарувати одна одній фіолетові квіти.

Однак тепер вони чекають на інше свято – перемогу України, зокрема завдяки нашим жінкам.

"Жінки України роблять все що можуть, щоб її (війну – ред.) зупинити – як і чоловіки. Воюють і волонтерять, на фронті і в тилу. Народжують дітей у підвалах. Закликають до відповідальності світових лідерів. Залучають світову спільноту. Допомагають. Рятують життя. Зберігають спокій.

Гендерні стереотипи розвіялись. Навіть на кухнях жінки рятують Україну. На кухнях, де годують військових і готують бандерівські смузі. Жінки надихають на боротьбу за Україну весь світ. І це натхнення – вбивча сила", – наголошує "Гендер в деталях".

Фото: Facebook-сторінка "Гендер в деталях"

Художник Олександр Грехов подякував українським жінкам за їхній внесок у перемогу.

"Жінки допомагають, воюють, волонтерять, народжують дітей, записуються в інформаційні війська та роблять зараз багато іншого на рівні з чоловіками, що наближує нас до перемоги!", – так Грехов підписав свою ілюстрацію.

Волонтер і піарник Антон Трофімчук також опублікував привітання для українок.

"Сьогодні Міжнародний жіночий день (з очевидних обставин) особливий і слова, які нині звучать для жінок теж будуть не такі, як раніше.

Слова про жінок, які від початку війни стали спати на 4 години менше, бо допомагають з координацією волонтерів чи заколихують дітей у бомбосховищах.

Слова про жінок, які підтримують армію, збираючи гуманітарку у Польщах та Німеччинах і жінок, які боряться за нашу свободу у Збройних силах України".

Він також привітав жінок, які ходять на протести, створюють мистецтво, пишуть петиції, рятують батьків та дітей у лікарнях, плетуть маскувальні сітки та роблять безліч інших справ.

"Я дякую кожній за те, що відбуваєтьcя зараз. Дякую, що справді показали всьому світу, що означає українська #дівочасила

А ще вкотре вірю у те, що все буде краще, ніж було до цього. Бо в Україні немає слабкої статі", – наголошує він.

І, зрештою, видання "НВ" підготувало святкові листівки, якими можна вітати українок в умовах війни:

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

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