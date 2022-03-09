У поліції Києва з’явився свій пухнастий Байрактар. ФОТО

У Печерському управлінні поліції Києва з’явився свій Байрактар – маленький пухнастий пес.
Його правоохоронцям подарувала донька заступника управління поліції Романа Перекоса.
"Грайливий та розумний чотирилапий друг відразу став улюбленцем працівників Печерського управління поліції та вірним охоронцем", – кажуть у поліції.
Коли у Київській області почалися бойові дії, сім’я Романа Перекоса була змушена покинути домівку.
|Фото: Поліція Києва
Тоді його донька Злата подарувала свого улюбленця Байрактара татові і його колегам.
|Фото: Поліція Києва
За словами дівчинки, песик буде талісманом поліціянтів.
|Фото: Поліція Києва
"Звичайно, він не розбиває ворожі колони, але коли чує сигнал сирени, то починає гавкати, а отже попереджає всіх працівників про небезпеку", – кажуть у поліції.
|Фото: Поліція Києва
Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку Байрактаром назвали новонародженого лемура, а в заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині – малюка тибетського яка.
Вас також може зацікавити:
Як допомогти чотирилапим: перелік ресурсів для волонтерів
Маленькі Байрактари: новонароджених в Україні дитинчат лемура і тибетського яка назвали на честь безпілотника
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.