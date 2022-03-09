У поліції Києва з’явився свій пухнастий Байрактар. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 березня 2022

У Печерському управлінні поліції Києва з’явився свій Байрактар – маленький пухнастий пес.

Його правоохоронцям подарувала донька заступника управління поліції Романа Перекоса.

"Грайливий та розумний чотирилапий друг відразу став улюбленцем працівників Печерського управління поліції та вірним охоронцем", – кажуть у поліції.

Коли у Київській області почалися бойові дії, сім’я Романа Перекоса була змушена покинути домівку.

 Фото: Поліція Києва

Тоді його донька Злата подарувала свого улюбленця Байрактара татові і його колегам.

 Фото: Поліція Києва

За словами дівчинки, песик буде талісманом поліціянтів.

 Фото: Поліція Києва

"Звичайно, він не розбиває ворожі колони, але коли чує сигнал сирени, то починає гавкати, а отже попереджає всіх працівників про небезпеку", – кажуть у поліції.

 Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку Байрактаром назвали новонародженого лемура, а в заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині – малюка тибетського яка.

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