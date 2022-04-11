Як вибрати бронежилет, плитконоску, плити та шолом на війну. Інструкція

Пошук броні – дуже актуальне питання сьогодні. Навіть для цивільних.

За дуже короткий термін мені довелося розібратися та стати експертом у цій темі для того, щоб у фонді КОЛО ми могли якісно допомагати й іншим волонтерам зокрема.

Перш ніж купувати броню (не важливо – саморобну чи фабричну), варто знати її основні характеристики.

З тексту ви дізнаєтеся:

яка різниця між бронежилетом та плитоноскою і чому це не одне і те ж саме,

відмінність між українською класифікацією класів захисту та іноземними,

чи захищає плитоноска від уламків,

які плити надійні, а які – ні,

чому плити важкі плити це погано,

чому на шоломи потрібен чохол,

чому погана броня гірше, ніж ніяка тощо.

Фото: Shutterstock

З чого складається броня

Будь-яка броня – це ймовірність на захист, а не панацея проти уламків чи куль. Одягнувши її, ви автоматично не ввімкнете у себе режим безсмертя, тому не наражайтеся на небезпеку.

1. Бронежилети / Tactical Bulletproof Vests

Це жилети, виготовлені з міцної тканини, наприклад, Cordura, куди всередину, як у наволочку, вставлені зшиті між собою шари захисного матеріалу. Цим матеріалом може бути:

параарамід – міцні волокна, які є типом арамідної тканини (Kevlar, Twaron чи інші бренди).

Має бути захищений від світла та води в герметичному пакеті та просочений водовідштовхувальним засобом. Для того, щоб висушити параарамідний пакет, потрібно близько 2-х тижнів, сухе приміщення та 20+ºС

надвисокомолекулярний поліетилен НВМПЕ (Dyneema) – спеціальний термопластичиний поліетилен у вигляді листів.

При однаковій балістичній стійкості з параарамідом НВМПЕ матиме приблизно на 20% меншу вагу. Бронепакет також має бути запаяний, тому що при потраплянні води куля проходитиме через шар води, зробить гідроудар, і завдяки цьому буде пробій. Має меншу вогнетривкість, ніж параарамід, і при 120ºС починає плавитися.

Зліва – арамідна тканина. Фото: Aliexpress. Справа – НВМПЕ

Згідно зі статистикою, 70-80% поранень на війні трапляється від уламків.

А бронежилети захищають від пістолетних куль та від уламків, що є основним завданням під час війни, завдяки матеріалу, який є всюди у внутрішній частині жилету – по боках, на шлейках над плечима. Також можуть бути варіації з захистом шиї та паху. Вони більші за площею, ніж плитоноски.

Водночас у бронежилетів є спеціальні кишені, в які вставляються захисні плити, так як і в плитоноски.

Жилет IOTV (сухопутні війська США, наші дні). Фото: Point Blank / Жилет MTV (наприкінці 2000-х використовувався у морській піхоті США). Фото: Вікіпедія

2. Плитоноски / Plate carriers

Це виріб зшитий з надміцної спеціальної нейлонової тканини (поліамідне волокно) з високою щільністю, в яку вставляються захисні плити. Наприклад, це може бути тканина Corduro зі щільністю не менше 1000d.

Сама по собі плитоноска не захищає ні від чого, на відміну від бронежилета. Тобто у цьому разі захищеним у людини буде лише те місце, де вставлена плита. ЇЇ завдання бути міцною, зносостійкою та витримати вставлені в неї 2 плити та іншу прикріплену амуніцію.

Як виглядає плитконоска. Фото: Shutterstock

Як вибирати модель плитоноски:

3. Плити / Ballistic Plates

Плити можуть бути виготовлені з:

бойової броні (це метал Armox 500/600T),

В основному в Україні зараз виготовляють 3 клас по ДСТУ, який забезпечує метал 500 твердості, для покупки якого не потрібні спецдокументи.

промислової сталі,

З них виготовляють саморобні плити, наприклад, з ресори, якщо не можуть купити броньований метал. Ці плити будуть товстіші й набагато важчі. Їм можна зробити азотування, щоб підвищити твердість металу, але вони не надійні, про це нижче).

НВМПЕ (максимум – 3 клас ДСТУ, і дуже боїться вогню),

керамічні (лише вона може бути IV клас за NIJ, тобто наш 6-й).

Кераміка ділиться на:

оксид алюмінію (корунд),

карбід кремнію – легші за попередніх приблизно на 5-20% при однаковій площі,

карбід бору, використовують американці, вони легші за карбід кремнію також приблизно на 10%.

Кераміка завжди має демпфер (про нього буде далі) з параараміду або частіше НВМПЕ.

Ефективна площа захисту для керамічних плит

Є два типи керамічних плит.

– Коли краї керамічних плит захищені спеціальною резинкою, щоб вберегти її від розбивання, оскільки кераміка є крихкою. В такому випадку краї не є захисними для людини. Резинку ви не побачите, вона захована всередині, але якщо спробуєте проколоти голкою по краях, то відчуєте, що плита м’ягка та проколюється. Коли площа плити 7,5 дм, то ефективна площа захисту буде приблизно 6,7 дм.

– Коли краї не захищені, тоді плита буде крихкою, важчою і твердою по боках. Відповідно, площа захисту буде трохи більша. З нею потрібно поводитися обережно, її не можна кидати.

Нюанси: плити в ідеальному світі було б добре купувати одразу 3 штуки на одну людину, щоб була запасна, оскільки це одноразовий товар. Та зрозуміло, що нам би хоч по парі на людину. Плиту потрібно одягати надписом Strike Face від себе.

Як носити плити. Фото: Wish

4. Шоломи / Ballistic Helmets

Шоломи захищають від уламків (основне їхнє завдання в нашому випадку) та від пістолетних куль. Їх можуть виготовляти з поєднання параараміду, НВМПЕ та ударостійкого пластику в різних варіаціях.

Для шоломів варто мати кавер (чохол) із вогне- та водотривкої тканини, але шоломи часто продаються без чохлів, тому їх потрібно шукати окремо або шити в Україні.

Чохли потрібні, адже НВМПЕ разом з пластиком (які є у складі шолому) вогнезаймисті, тож їм потрібен захист від вогню, адже снаряди вибухають регулярно. У той же час параарамід розшаровується від вологи/дощу та втрачає свої першочергові захисні функції, тому шоломи мають бути захищені й від води.

Зазвичай чохли двосторонні та різного кольору з 2-х боків, щоб використовувати їх відповідно до часу доби та місця застосування. На них можуть бути ремінні смуги і петлі для кріплення додаткового маскування, наприклад гілок або листя.

Шолом і чохол на нього. Фото: HappyShopping

Типологія захисту

Класи захисту по кулетривкості

У різних країнах різна стандартизація класів захисту, які сформовані залежно від зброї та типів куль, які є в тій країні. В Україні своя стандартизація згідно з ДСТУ. Частіше за все, при покупці за кордоном ви зустрінетеся з натівською (американською) стандартизацією NIJ, інколи зустрічається німецька, польська, європейська тощо.

Приблизне порівнняння деяких класифікацій відповідно до ДСТУ можна знайти в таблиці. Але є важливий нюанс – проводити паралелі складно, оскільки умови та зброя з кулями для тестування різні, тому це все дуже приблизно. Але приблизно! можемо сказати, що III NIJ – це 4 ДСТУ, а IV NIJ – це наш 6 ДСТУ, але за умови що їх таки тестували бронебійними кулями .30 caliber AP bullets, а не 7.62 NATO. Важливо – стандарти різні, тип куль та зброї різні в різних класифікаціях.

Параметрами для визначення класу захисту є:

тип кулі (з чого вона, яке наповнення),

калібр,

швидкість кулі,

дистанція пострілу (5-15 метрів),

кут влучання кулі,

позаперешкодна деформація (випуклість броні в бік тіла після влучення кулі, ще називають "заперешкодна дія", "заброньова дія", "заперешкодна травма").

Класи уламкової стійкості

Також є стандарти утримання уламків: клас уламкової стійкості говорить про швидкість (м/c), при якій уламки пробивають 50/50 броню. Тобто половина уламків пробила, а половина ні.

Наприклад, якщо при класі F5 у нас буде 6 уламків при швидкості 600 м/с, то шолом витримає половину із них, а половину – ні. Відповідно, якщо швидкість буде більша, то даний шолом F5 класу не витримає більше 50%, а якщо швидкість буде менша, то витримає більше ніж половину уламків.

Класи захисту броні

Для бронежилета

Для військового стану підходить рівень захисту для бронежилета III А (рідко можна зустріти ІІІ, він є більшим за IIIA) за стандартом NIJ. Плита, яка вставляється в бронежилет, повинна мати клас захисту IV NIJ. Тоді клас захисту всього комплекту (бронежилет з плитами) буде IV по NIJ. Стандарт НАТО – це бронежилет рівня III А та плита рівня IV за NIJ.

Для плитоноски

Немає. Це просто міцна нейлонова тканина для утримування плит.

Для плити

Для воєнного стану плита, яка вставляється в плитоноску чи бронежилет, повинна в ідеалі мати клас захисту IV за NIJ, відповідно, бути керамічною.

Металеві плити будуть максимум – III NIJ (наш 4-й) зазвичай, тому що вищий клас – це бронебійні кулі, які і створені для того, щоб пробивати броню. Якщо плита буде з бойової броні і втиримуватиме IV NIJ чи наш 6-й, то вона буде надзвичайно товста та важка, що втрачає будь-який сенс. Навіть для III NIJ (наш 4-й) вагу заявляють від 4 кг, що вже занадто багато.

Зауважте, якщо ви вибираєте III NIJ (приблизно наш 4), то вони не витримуватимуть бронебійні кулі, лише:

7.62 mm FMJ це 7,62 × 39 мм (FMJ – в суцільній металевій оболонці),

ймовірно 7,62 х 54 мм (гвинтівка СВД), тип ЛПС, (57-Н-232с) – це легка куля зі сталевим нетермозміцненим осердям у сталевій (біметалевій) оболонці,

5,45 х 39 мм (Автомат АК-74, аналог закордоном М16), тип ПП, (7Н10) – куля з термозміцненим осердям у сталевій (біметалевій)оболонці.

Тут важливим є тип кулі.

В окупантів зараз масово використовують калібр 5,45 х 39 мм (Автомат АК-74), тип кулі – ПС, (7Н6), тобто куля зі сталевим термозміцненим осердям у сталевій (біметалевій) оболонці. Тобто це наш ДСТУ III клас захисту. Хочеться вірити, що III NIJ також їх витримує в конкретно кожній плиті.

Для шолома

Рівень захисту згідно з NIJ – III А. Це єдиний дозволений і максимальний з наявних. Жодних страйкбольних або інших ігрових шоломів купувати не можна.

Термін придатності броні

Бронежилети, шоломи, плити

Залежить від матеріалу, але стандартно – 5 років.

Наприкінці терміну бронежилети, шоломи, плити списуються, адже матеріал втрачає початкові захисні властивості.

Наразі зустрічалися з тим, що продавці масово продавати старий товар який лежав на складах чи був списаний військовими. Тому обов’язково запитуйте дату виготовлення товару та термін придатності конкретного виробника і не купуйте товар, в якого закінчується термін використання.

Плитоноски

Вони не мають захисних властивостей, лише міцніть. Але якщо вона лежала 5 років, то, ймовірно, її першочергова міцність буде під питанням.

Одноразовість броні

Плити, бронежилети, шоломи не є багаторазовими, це одноразовий матеріал. Навіть плитоноска, в яку потрапила куля чи уламок, буде рватися, а керамічна плита – просто розкрошиться.

У дуже рідких випадках метал, залежно від ситуації, може бути використаний повторно, якщо там збереглося антиуламкове покриття і немає пробою, але це від безвиході, оскільки якщо в плиту вже потрапила куля, то вона вже порушила його, зробила пробоїну, вигин і цим самим зробила його небезпечним. Тому і їх не варто розглядати, як багаторазові.

Необхідні сертифікати класів захисту

Продавець повинен надати сертифікат на кожен товар окремо, в якому вказано:

клас захисту,

результати відстрілів (які калібри, типи куль, які результати, скільки пострілів, варто, щоб було і фото результату),

назва компанії, якій видається цей сертифікат. Важливо, щоб вона збігалася з назвою виробника, в якого ви закуповуєте, ніяких замалювань маркерами та анонімності тут бути не може.

назва незалежної установи, яка видала цей сертифікат, на сайт якої ви можете зайти та дізнатися, чи дійсно така існує,

підпис відповідального за проведення сертифікації та штамп цієї установи.

В ідеальному світі сертифікат видається на партію, яку ви закуповуєте, але в наші терміни, коли ми замовляємо виробництво і воно одразу нам відвантажується – це нереально, тому при спілкуванні потрібно просити у виробника попередні сертифікати, а далі залишається вірити йому на слово.

Насправді, навіть сертифікат з підписом та штампом на нашу партію не гарантує, що прийде товар належної якості. Але попередні сертифікати дають нам принаймні розуміння заявленого рівня товару та певну відповідальність продавця.

Найкращий варіант – сертифікат + тестовий відстріл, але якщо ви розумієтеся на тому, як це справді робити кваліфіковано. Просто поставити плиту і відстріляти на вулиці чи в тиру як попало, влучивши тими кулями, які були під рукою – це не ок.

У будь-якій країні можуть бути недобросовісні люди.

Наприклад, листів кевлару має бути не менше ніж 18. Та деякі виробники з Китаю, Малайзії чи Туреччини можуть недокладати потрібної кількості шарів кевлару приблизно на 10%, що знижує рівень захисту. А от виробникам зі Штатів та Британії закупівельники звикли більше довіряти. Але зі Штатів та Британії через юридичні та логістичні нюанси закупити товар дуже складно, порівняно з тією ж Туреччиною.

У мирний час закупівлі проводяться офіційно, є можливість отримати від торгово-промислової палати України підтвердження сертифікатів виробника, провести офіційне тестування товару, але у воєнний час це нереально.

Вага виробів

Приблизна маса:

бронежилета з арамідними чи поліетиленовими вставками – 3 кг.

однієї керамічної плити залежно від класу та матеріалу – 2,5-3,2 кг.

плитоноски – 1-1,5 кг

шолома – 1,5-2 кг.

також можуть бути бокові плити.

Який саме захист вибрати

Плитоноска чи бронежилет?

Кожен повинен сам для себе приймати це рішення самостійно.

Потрібно відштовхуватися від завдання, яке виконує людина, та ризиків, які вона на себе бере, і відповідно вибирати вид броні, адже це завжди вага та мобільність.

Наприклад, тим хто стоїть на блокпостах, в окопах, хто переміщається зверху на техніці, і в кого завдання не надто рухливі, краще взяти бронежилет (за наявності вибору), тому що він захищає від уламків більшу площу тіла і, за бажанням, додати плити.

Ті, хто віддають перевагу мобільності, частіше вибирають плитоноски з плитами, щоб їм було легше рухатися.

Металічна чи керамічна плита?

Про те, що лише кераміка буває IV NIJ або нашого 5-6 класу захисту, ми вже вказали вище.

Варто зважати, що заперешкодна травма при керамічній плиті від снайперської кулі (яку не витримає броня) буде гірша, ніж при металевій, навіть якщо перша – IV клас за NIJ, а друга – IІІ-й. Тому що кераміка розкришиться, і ці частинки можуть потрапити в тіло.

Водночас заперешкодна травма від кулі, яку витримує броня, найімовірніше, буде більша від металевої плити, ніж від керамічної. Тому що в у цьому випадку це буде сила удару та площа, а метал гірше вбирає в себе силу ніж кераміка.

Колір жилета/плитоноски?

Якщо ви цивільна людина чи представник преси – вибирайте не камуфляжний малюнок, бо при потраплянні в зону бойових дій по вас можуть стріляти обидві сторони, не розуміючи хто ви є. Беріть краще чорний чи навіть накиньте на нього білу тканину.

Якісна підгонка виробу під себе

Згідно з дослідженням впливу бронежилета на тіло людини при стрибках, менша відстань між тілом і жилетом призводить до зниження тиску на плечі. Коли будь-яка частина тіла відчуває вплив, що перевищує певний поріг, тіло відчуває більшу втому.

Стрибками можна вважати рух, що перевищує цей поріг. У реальних ситуаціях на полі бою можуть виникнути більш інтенсивні обставини, які вимагають серйозних стрибків. Тому врахування результату цього дослідження буде вигідним для подолання труднощів потенційного дискомфорту у солдат.

Як відрегулювати бронежилет чи плитоноску під себе:

Чому нічого краще, ніж погане

Краще ніяких плит, ніж погані, оскільки вони можуть принести багато горя, а інколи і більше травм, ніж саме кульове поранення. Чому?

1. Відсутність антиуламкового покриття на металевих плитах

Коли куля потрапляє в металеву плиту, відбувається дефрагментація кулі, вона кришиться сама і кришить плиту. Уламки розлітаються навколо, ранячи як власника броні, так і людей поруч.

Саме для того, щоб убезпечити людину від тих уламків, які завдають більшої шкоди ніж кулі, на плиті має бути антиуламкове покриття, яке утримує їх. Його видно при огляді.

Як варіант, це може бути:

приклеєний пресований войлок, але не синтетика, бо при дефрагментації кулі температура просто його поріже;

параарамідна тканина;

НВМПЕ, але тоді багато шарів, бо він боїться температури.

Для керамічних та плит з НВМПЕ воно не потрібне, оскільки цей матеріал вже є протиуламковим.

2. Велика вага

Вище зазначена маса окремих елементів броні, отже набір може мати:

бронежилет з 2-ма керамічними плитами – 8-9 кг,

плитоноска з 2-ма керамічними плитами – 6-8 кг.

А тепер додайте ще вагу:

автомата чи іншої зброї (від 3,5 до 5 кг, а може бути і щось важче),

шолома (2 кг),

як мінімум 3-х магазинів зі сталевими патронами,

рюкзака,

рації,

медаптечки,

інших речей.

І вийде, що хребет людини повинен витримати в районі 15 кг \мінімум, а фактично і більше. Цілий день. А коли ситуація така, що добу немає як його зняти, то це фізично дуже важко.

Військові від доби в броні просто ніякі.

Існують рекомендації на основі, щоправда, російських досліджень, по носінню (не активних рухах) бронежилетів, про те, яку вагу можна безперервно носити середньостатистичному здоровому фізично підготовленому чоловікові (для жінок таких немає) при температурі -22 дo +18:

дo З кг – 24 години,

З- 7 кг – 12 годин,

7-9 кг – 9 годин.

9-12 кг – 5 годин,

12-16 кг – 2 години,

16-2З кг – 1 годин.

Після того броню варто зняти і відпочити. У холоднішу погоду норми можуть бути збільшені, а в спекотну – зменшуються. При інтенсивних фізичних навантаженнях (особливо за температури понад +20ºС) норми також мають бути зменшені.

В іншому дослідженні учасники носили одяг різної ваги (9, 18 та 27 кг) та мали різне навантаження (збалансоване та незбалансоване, спереду чи ззаду тулуба).

Більша вага збільшила час контакту стопи з підлогою, підвищила підошовний тиск та площу контакту, що призводить до збільшення сили удару та може спричинити травми від надмірного навантаження і пухирі на ногах.

Учасники повідомили про все більш неприємний тиск і навантаження на плечі, шию та поясницю під час важкої ваги та неприродну ходьбу під час носіння незбалансованого розподіленого навантаження.

Наслідки:

понижена мобільність та знесилення.

Коли прийде час і потрібно буде рухатися, після дня носіння великої ваги в людини просто фізично не буде сил, вона матиме знижену мобільність, тобто повільну рухливість, що може стати причиною загибелі.

проблеми з руховим апаратом.

Навіть якщо людина фізично підготовлена, у неї правильна біомеханіка бігу/руху, вона знає, як правильно рухатися з амуніцією, опісля в неї будуть проблеми з опорно-руховою системою.

Але статистично, з особистих спостережень під час вивчення та роботи з темою біомеханіки, більшість населення має порушення. Тому після тривалого носіння броні виникає остеохондроз, грижі, проблеми з коліньми. А що вже говорити про тих, хто не мав належної фізичної підготовки? Якраз ці наслідки спостерігали в бійців ще після 2014.

Тому попіклуйтеся про людей, не купуйте їм важкої амуніції та саморобних важкезних плит, маса яких – від 5-6 кг, і це лише за одну штуку. Оптимальна вага 1-єї плити для мобільної роботи, коли потрібно бігати та переміщатися – це 2,5-3 кг.

3. Відсутність демпфера (амортизатора)

При передачі енергії кулі на певну частину площі плити відбувається деформація плити, вона вигинається в бік тіла. Це називають заперешкодною дією, заперешкодною травмою.

Металеві плисти часто мають поганий результат при тесутванні на зепершкодну дію. Тому, щоб його покращити та зменшити потенційну травму, роблять ребро жорсткості. Тобто плита з металу має бути трохи вигнутою назовні від тіла вертикально посередині вздовж всієї довжини плити.

Це потрібно для того, щоб зменшити наслідки деформації/вигину плити в бік тіла в момент потрапляння кулі і передавання її енергії на тіло.

Тіло – це 60% вода, тому при передачі енергії кулі на тіло може відбутися гідроудар, і в людини може розірвати ті органи, які навіть не були в тому місці, куди прилетіла куля.

Керамічна плита зазвичай має посередині випуклість назовні, і по всіх 4-м сторонах вона трохи ближче до тіла. Це анатомічні вигини, які можуть мати різні варіації. З металевими так робити не можна, бо якщо куля потрапить в вигнуту догори плиту у верхню частину плити, то може піти дефрагментація в голову.

Демпфер – пристрій для зменшення розмаху (амплітуди) механічних коливань, в нашому випадку для зменшення заперешкодної травми. Це захисний матеріал, який має бути позаду плити, перед тілом. Він має бути досить щільним та товстим, щоб ввібрати в себе енергію від кулі та зменшити вигин плити. Він потрібен і для металу, і для кераміки.

У керамічних плитах він може бути запаяний в пакеті разом з плитою, тоді це називається Stand Alone плита, в неї демфер вже є. Вважається, що плити, які йдуть в бронежилетах, не є Stand Alone.

Металева плита без вигину Металева плита з вигином Керамічна плита з вигинами

4. Нерівномірний захист в промислової сталі

Зараз в Україні можна знайти багато плит з різного неброньованого металу, наприклад, з ресор, що взагалі злочин.

Вони не сертифіковані, виробники їх належним чином не тестують, заперешкожну дію не перевіряють. Майже завжди такий метал нерівномірний, і якщо в одному місці витримав якусь кулю, то якби куля влучила на 5 мм вбік, то вже б не витримав.

Плита з ресор. Скріншот з відео Дмитрий Иванов

5. Відсутність перевірки рівня отримання заперешкодної травми для саморобних плит

Коли ми говоримо про саморобні плити, то розуміємо, що ніхто не проводив сертифікації, відповідно, ніхто їх не тестував за вимогами ДСТУ чи NIJ (наші більш вимогливі, тому мем про те, що ми більше відповідаємо стандартам НАТО, ніж саме НАТО, тут цілком доречний).

Максимум, що роблять виробники – це виносять в поле і там прострілюють зброєю якихось калібрів та типів куль в місця, в які самі просто влучили. Часто може бути, що відстрілюють навіть не всіма кулями відповідного класу, на який вони претендують.

Тобто в таких тестах порушена кучність та розподілення пострілів по плиті, ймовірно, порушена відстань для прострілів тощо. Але це не головне, адже в такий спосіб ніхто! не тестує деформації плити з потенційним отриманням заперешкодної травми.

Глибина позаперешкодної деформації усіх класів захисту плит та бронежилетів зовнішнього носіння повинна бути не більше ніж 25мм згідно з ДСТУ 8782:2018.

Простріли на кулетривкість проводяться одночасно з тестуванням плити на заперешкодну дію, оскільки це вимоги однієї типології класифікації.

Для цього простріли потрібно робити в плиту, яка прикріплена до спеціального короба, в якому всередині балістичний пластилін відповідної температури (імітуючи тіло людини), на якому потім оцінюють рівень впадини та потеніцйних ймовірних травм. Детальніше, як це робити.

6. Невідповідний клас захисту

Коли куля потрапляє в тіло людини не в життєво важливі органи без броні, то буде маленький тоненький кульовий канал. Якщо ж куля потрапила в плиту, яка була не відповідного класу, і плита пробилася, то все, що вийде з неї зробить велику дірку в тілі людини і зменшить її шанси на виживання, незалежно від того, чи потрапила куляв життєвоважливі органи, чи ні.

7. Саморобні плитоноски

Омана в назві

Цехи, які почали шити плитоноски в Україні, називають їх бронежилетами, що вже є оманою в той час, коли більшість людей не розбирається в броні і сподівається на захист як від бронежилетів.

Якісна викрійка зручної моделі

Плитоноска – це конструкторський виріб, який повинен правильно розподіляти навантаження плит. Якісні плитоноски в більшості випадків мають спеціальні липучки, за допомогою яких до них можна чіпляти сумки для магазинів, якщо їх не було в комплекті, та іншу амуніцію.

Вони є розгрузками і тому повинні мати лекала, які сконструйовані так, щоб людині максимально було зручно всю цю вагу носити на собі, наскільки можна то назвати зручним.

У дослідженнях йдеться, що нерівномірний розподіл ваги одягу та навантаження понад 9 кг порушує статичний баланс тіла, відповідно, негативно впливає на рівновагу та функцію м’язів ніг.

Матеріал

Іншим нюансом є тканина, з якої їх шиють. Коли ми говоримо про офіційне виробництво, то плитоноска має бути з нейлону (Cordura один із брендів), який є зносостійким та витримає всю амуніцію з плитами при інтенсивному використанні.

Коли ж ми говоримо про самошив, то тут зустрічається який завгодно матеріал, що на фоні нього поліестер (Оксфорд) – вже вигладяє не найгіршим варіантом, хоча це матеріал для рюкзаків, і не є достатньо міцним для носіння плит в довготривалому та інтенсивному періоді.

Відрізнити поліестр (Оксфорд) від нейлону (Кордуро) можна, підпаливши їх. Десь зі зворотнього боку, трохи відступивши від шва, відріжте шматочок та підпаліть. Нейлон дасть білий дим та запах, що схожий на палене волосся, поліестер – густий чорний дим, добре горітиме, а запах буде схожий на горіння пінопласту.

Тому якщо цех вирішив допомагати, і сам починає вигадувати лекала і шити плитоноски з тієї тканини, яка в нього була, то це не дуже добре. Тоді краще шити кавери (чохли) на шоломи, які майже ніхто в нас не шиє, їх складно дістати, оскільки волонтери їх не закуповують, бо дуже мало хто знає, що вони потрібні.





Саморобна плитконоска. Фото: NotionsinMotion

Вартість броні від виробників

Українські саморобні:

від 8500 грн – плитоноска з 2-ма металевими плитами IV класу ДСТУ з металу, порізана в Україні.

Це мінімум, і він буде рости, оскільки ціна залежить від розміру партії закупленого металу.

На вартість плитоноски впливає малюнок камуфляжа. Наприклад, якщо камуфляж ММ14 (малюнок маскувальний 14 року), то він буде дешевший, якщо камуфляж Мультикам, то він буде дорожчий, оскільки це запатентований малюнок, і у вартість вкладена плата за патент. Різниця може бути в 2 рази.

Закордонні фабричні:

400-600 $/€ – бронежилет IIIА з плитами IV класу NIJ.

Це середньо-статистична ціна звичайної (не навороченої) моделі бронежилета у виробників Європи.

Не купуйте в перекупів, які перепродують вам звичайну модель за 1000 $/€.

150-200 $/€ – одна керамічна плита IV класу NIJ. 100 $/€ – плитоноска 400-500 $/€ – плитоноска з двома плитами IV класу NIJ. 300-400 $/€ – шолом IIIA класу NIJ

Ціна залежить також від:

Виробника. Британія буде шалено дорога, а Китай в кілька разів дешевший (шолом може бути 100$/€), але якість ніхто не гарантує. Зазвичай виготовлення довге, і терміни доставки більше місяця.

У Китаї закуповують багато європейських постачальників, тому, купуючи умовно в чехів, ви можете купити китаський товар. В одного виробника бронежилет з плитами може вартувати стільки, скільки в іншого плитоноска з плитами. Середній ціновий сегмент – Туреччина, Португалія, Греція, навіть Ізраїль тощо.

"Навороченості" бронежилета. Йдеться про наявність захисту на шиї, додаткових елементів, які кріпляться на плечі, на пах тощо. Але в такому захисті може бути важко активно рухатися.

До сум варто додати:

вартість доставки, яка залежить від ваги, відстані, способу доставки, швидкості, юридичних нюансів і може бути 20-150 $/€, а інколи і більше.

ймовірний податок на товар, ввезений в Польшу з країн, які не є в Єврозоні.

Також ціни щодня підіймаються із-за ажіотажу, який виник із-за війни та із-за вартості матеріалів, які зараз також стають в дефіциті.

"Хлопці сказали, що ок"

Дуже часто чую фразу – "бійці бачили і сказали що ок", "вони ж краще знають, вони військові", "військові дали добро".

Вище ви вже прочитали про багато нюансів. На жаль, військові не є експертами в матеріалах, термінах, умовах виготовлення, класах, умовах тестування, навіть в типах куль та класифікаціях.

Військові носять броню, тому вони можуть сказати, яка модель бронежилету чи плитоноски їм буде зручнішою, і саме про це їх варто запитувати, та що саме їм краще – бронежилет чи плитоноска, яка модель шолома їм потрібна. І це також часто за умови, якщо вони до того вже носили хоча б щось і можуть порівняти, знають на що дивитися і що оцінювати.

Лише одиниці з військових знають частину з інформації про якість та нюанси захисту.

Як завозити броню в Україну через кордон

Бронежилети, шоломи та плити нещодавно прирівняні до гуманітарної допомоги.

Бронежилети, шоломи

На практиці це означає, що для ввезення бронежилетів та шоломів потрібно заповнити лише один документ – декларацію, яку ви можете знайти за посиланням.

Як варто заповнювати декларацію:

5 пункт – вказуєте фонд,

6 – військова частина чи підрозділ ТРО,

7 – адреса, на яку саме везеться вантаж,

9 – перелік вантажу, кількість коробок чи палет. Рекомендується завжди вказувати вагу та об’єм, запитуйте ці дані у постачальника.

Декларацію потрібно заповнювати заздалегідь, не на кордоні. Заповнити бланк декларації може водій самостійно від руки, він може і розписатися. Бланків повинно бути два: один екземпляр забере митниця, другий із позначкою про проходження митниці буде у водія.

Другий екземпляр водій повинен сфотографувати та переслати волонтерам і паперовий оригінал потрібно обов'язково забрати у водія таі зберігати для звітності.

Жодних інших документів, дозволів, листів від міністерств, адміністрацій тощо для ввезення бронежилетів та шоломів не вимагають. Але краще зробити ще гарантійний лист на товар про всяк випадок.

Плити

До плит застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України. Відтепер вони потребують для ввезення лише гарантійний лист кінцевого користувача. Ось шаблон цього листа та інструкція до його заповнення. Заповнювати потрібно заздалегідь, не на кордоні.

Одна, частина виробників через нюанис їньогох законодавства може продавати товари лише через підписання договору між ними, фондом та Укроборонпромом, який показує, що саме держава є кінцевим споживачем (це ще називають End User Certificate). Це, звісно, впливає на швидкість.

Також варто мати офіційний лист запит на продукцію від війської частини.

Буде корисним весь перелік товарів гуманітарної допомоги з кодами, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України.

Галина Бронік, спеціально для УП. Життя

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