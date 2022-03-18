Як ворогам здатися в полон: українці обстрілюють окупантів інформаційними набоями з інструкцією

Вікторія Андрєєва
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18 березня 2022

Воїни "закарпатського легіону" у певні снаряди закладають не вибухівку, а інформаційні листки. У них міститься детальна інструкція для окупантів, як зберегти своє життя, скласти зброю й заробити.

Процес та матеріали показав речник 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Галас.

Він зазначив, що артилерія його бригади обстрілює територію, де розміщені російські війська, спеціальними 122-міліметровими снарядами. 

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Коли вони вибухають у повітрі, листівки з детальними поясненнями накривають позиції окупантів.

 Фото Ярослава Галаса

Кожен інформаційний аркуш містить алгоритм здачі в полон. Наші військові гарантують:

  • збереження життя військовополонених;
  • гуманне ставлення;
  • можливість подзвонити рідним у РФ;
  • амністію;
  • можливість поверненням додому після завершення бойових дій.
 Процес запаковки. Фото Ярослава Галаса

Бонусом є компенсація у 5 мільйонів рублів за добровільне складання зброї. Проте звідки здійснюватимуть ці виплати – невідомо. 

 Укомплектування снарядів. Фото Ярослава Галаса

Військові 128 бригади зазначають, що росіяни здаються навіть без листівок, але сподіваються, що така інформація стане додатковим стимулом припинити бойові дії й скласти зброю.

  Готові інформ-сняряди. Фото Ярослава Галаса

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