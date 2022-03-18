Як ворогам здатися в полон: українці обстрілюють окупантів інформаційними набоями з інструкцією

Воїни "закарпатського легіону" у певні снаряди закладають не вибухівку, а інформаційні листки. У них міститься детальна інструкція для окупантів, як зберегти своє життя, скласти зброю й заробити.

Процес та матеріали показав речник 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Галас.

Він зазначив, що артилерія його бригади обстрілює територію, де розміщені російські війська, спеціальними 122-міліметровими снарядами.

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Коли вони вибухають у повітрі, листівки з детальними поясненнями накривають позиції окупантів.

Фото Ярослава Галаса

Кожен інформаційний аркуш містить алгоритм здачі в полон. Наші військові гарантують:

збереження життя військовополонених;

гуманне ставлення;

можливість подзвонити рідним у РФ;

амністію;

можливість поверненням додому після завершення бойових дій.

Процес запаковки. Фото Ярослава Галаса

Бонусом є компенсація у 5 мільйонів рублів за добровільне складання зброї. Проте звідки здійснюватимуть ці виплати – невідомо.

Укомплектування снарядів. Фото Ярослава Галаса

Військові 128 бригади зазначають, що росіяни здаються навіть без листівок, але сподіваються, що така інформація стане додатковим стимулом припинити бойові дії й скласти зброю.

Готові інформ-сняряди. Фото Ярослава Галаса

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