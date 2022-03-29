Що робити, якщо у місто чи село зайшли вороги. Інструкція для тих, хто живе в окупації

Українці на тимчасово окупованих росіянами територіях проявляють справжній героїзм.

Йдуть на танки, зупиняють колони ворожої техніки, виходять на масові протести.

Замість очікуваного хліба, солі та квітів, окупанти стикаються зі спротивом мирних жителів у захоплених населених пунктах.

Що робити, якщо у ваше місто чи село зайшли вороги, і як чинити опір в окупації, не наражаючи себе на смертельну небезпеку, розповідають у Центрі національного спротиву України.

Важливо: редакція "УП. Життя" не закликає вживати цих заходів в окупації та не несе відповідальності за індивідуальні рішення читачів. Ми поділилися рекомендаціями Центру національного спротиву, які є відносно безпечними. Бережіть себе.

Насамперед – безпека

Не потрібно явно виказувати свої наміри та йти на надмірний ризик.

Ви повинні діяти якомога непомітніше.

Ось кілька важливих порад для українських партизанів:

✋Завжди майте алібі та продумуйте його заздалегідь.

🔪Використовуйте для саботажу підручні матеріали, які не викликають підозри.

Наприклад, з собою можна носити розкладний ніж або мультитул.

Сірники, каміння, тканину, сіль, тощо можна тримати в домі.

Якщо ви маєте робочу спеціальність, можете легко носити гайковий ключ, молоток наждачний папір, розчинники.

🚫Вчиняйте дії, за які може бути відповідальна велика кількість людей.

Зокрема, диверсію проти військового автомобіля чи вантажівки на вулиці в темряві міг зробити будь-хто. І звинуватити в ній саме вас, буде складно, якщо, звичайно, не спіймали на "гарячому".

Якщо таке сталося, придумайте переконливе виправдання. Наприклад, скажіть, що не спали кілька ночей, і не тямили, що робили, сплутали форму військових тощо.

🏃Після того, як вчинили саботаж, не залишайтеся на місці, щоб подивитися на результат.

Однак бувають випадки, коли піти – більш підозріло, ніж залишитися. Зокрема, якщо ви робите саботаж поряд зі своєю роботою чи біля свого будинку.

🔨Користуйтеся найпростішими інструментами для саботажу.

Не варто виготовляти вибухівку вдома, якщо ви раніше цим не займалися.

Краще намагайтеся пошкодити пально-мастильні матеріали, харчі та медикаменти ворога.

🔇Після успішної диверсії не вихваляйтеся знайомим.

Їхнє незнання – ваш спільний захист.

❌ Не зберігайте на своїх гаджетах будь-які компрометуючі матеріали, зокрема фото, відео та контакти.

Чим можна допомогти ЗСУ, якщо ви в окупації?

Громадянський спротив буває пасивний та активний.

Пасивний опір є найбезпечнішим.

Він полягає у бойкотуванні ворожих інституцій – окупаційних військ, військової адміністрації, колаборантів.

Цей спротив є дієвим методом боротьби для всього населення незалежно від віку чи професії.

Наприклад, якщо окупант питає дорогу, можна доброзичливо вказати йому неправильний напрямок.

Українці – вільний народ, чому б не нагадати про це росіянам?

Вчиняйте сварки, проявляйте неповагу або показово мовчіть, коли до вас звертається окупант чи зрадник.

Демонстративно припиняйте усі розмови, коли вороги заходять у кабінет, кафе, магазин, або йдуть вулицею.

Бойкотуйте відвідування розважальних заходів: кінотеатрів, театрів, концертів, і, найголовніше – мітингів на підтримку окупантів.

Якщо примушують на роботі, скажіть, що захворіли ви або родичі, у вас термінові особисті справи (наприклад, прорвало каналізацію) тощо.

Не користуйтеся специфічними привітаннями окупантів та лозунгами, не виконуйте російський гімн на загальних зборах.

Вдайте, що не зрозуміли окупанта, постійно перепитуйте, уточнюйте.

👨🏻‍💼Якщо ви займаєте керівні посади в адміністрації окупаційної влади:

Ваше головна мета – загальмувати ефективні методи та збільшити акцент на помилкових шляхах вирішення поставлених завдань.

Наполягайте на тому, щоб робити все через посередників, затягуйте процеси.

За можливості, покладайте одні й ті самі обов’язки на декількох посадовців. Нехай всі рішення проходять погодження не менше, ніж у 5 комітетах.

Сперечайтеся про точні формулювання указів, протоколів, резолюцій тощо. Постійно ставте окупантам, поставленим при органах самоврядування, одні й ті самі неважливі питання.

Розмовляйте якомога частіше і довше. Сповільнюйте прийняття рішень противником розповідями про особистий досвід, розповідайте анекдоти.

Розпалюйте суперечки серед підлеглих на ґрунті різниці компетентності.

Зробіть все можливе від вас, щоб відстрочити виконання завдання окупаційної влади.

Наприклад, якщо ворогу потрібні якісь ремонті роботи замовляйте дорогі високоякісні матеріали, які важко отримати. Також проводьте закупівлю зайвих непотрібних матеріалів.

При здійсненні закупівель робіть помилки в маршруті доставок, щоб деталі та матеріали відправили в інше місце.

Призначайте на виконання робіт малокваліфікованих працівників, надавайте застарілу техніку.

Подумайте, як збільшити паперову роботу правдоподібними способами. Вимагайте більше копій непотрібних документів.



👩🏼‍⚕️Якщо ви – медик:

Візьміть на себе таємний догляд за людьми в русі спротиву;

Використовуйте нібито більше медикаментів та перев’язувального матеріалу, ніж насправді потрібно. Не обліковані залишки ховайте та передавайте членам руху спротиву.

👮Якщо ви – працівник поліції:

Віддавайте комплекти уніформи членам руху спротиву для легендування їх діяльності.

Попереджайте людей, яких наказали заарештувати.

Нехай під час погоні за представниками руху спротиву, ваша зброя часто "дає осічку", та "потребує перезарядки".

При можливості збирайте боєприпаси та зброю та передавайте їх своїм.

Якщо ви працюєте водієм допомагайте партизанам пальним та автозапчастинами. За можливості створіть ситуацію, при якій вони "викрадуть" ваш автомобіль.

Якщо ви криміналіст: затирайте сліди, знищуйте речові докази, спрямовуйте окупантів на хибний шлях, за можливості попереджайте підозрюваних.

🧑‍🍳Якщо ви – священник:

Знищуйте списки пастви, щоб окупанти не скористалися ними для каральних операцій.

Підкріплюйте у людей віру у нашу перемогу, але робіть це завуальовано.

Якщо вашу діяльність заборонили, оберіть собі іншу професію для прикриття, яка вимагає бути часто в дорозі (наприклад, розвозити пошту). Таким чином, ви зможете навідувати людей й продовжувати священицьку діяльність.



🧑🏼‍🏫Якщо ви – вчитель або вихователь в дитсадку:

Розвивайте у дітей критичне мислення і розповідайте про загальнолюдські цінності, як-от вірність, любов, дружба тощо.

Кажіть про любов до рідного краю, міста або громади.



Чим більше людей приєднається до спротиву, тим швидше вороги зрозуміють: їм тут не раді, тож треба якомога швидше повертатися додому.

Активний спротив передбачає саботаж – це дії, які завдадуть шкоди ресурсам та живій силі окупантів.

Окрім того, проведення систематичних саботажів на окупованих територіях деморалізує ворога.

На відміну від високотехнічної диверсії, саботаж не вимагає детального планування, використання спеціальних інструментів чи залучення сторонніх осіб.

Прості саботажі в побуті можуть проводити усі громадяни, не залежно від віку чи статі.

Це може бути прокол шини на армійській вантажівці окупанта, що відійшов по справах, або псування партії тканини для виготовлення бронежилетів. А також псування пального, щоб російська техніка не могла рухатися.

⛽Баки, цистерни для заправки пальним зазвичай доступні та легко відкриваються. Вони також є дуже вразливою мішенню для простих диверсій.

Покладіть кілька щіпок тирси або твердих зерен, таких як рис або пшениця, в паливний бак бензинового двигуна. Частинки заглушать живлення, в результаті двигун заглухне.

Якщо ви можете непомітно пронести цукор, помістіть його в паливний бак бензинового двигуна.

Коли цукор горить разом з бензином, він перетворюється на липку кашу, яка повністю забруднює двигун, тоді він потребуватиме ретельного очищення та ремонту.

Вода, сеча, вино або будь-яка інша проста рідина може розбавити бензин до точки, коли в циліндрі перестане відбуватися згоряння і двигун не буде працювати.

Якщо використовується солена вода, це призведе до корозії та пошкодження двигуна.

🚧Самі автомобільні шляхи пошкодити досить важко, але ви можете зробити завали на дорогах з повалених дерев чи каміння.

Замінюйте або прибирайте дорожні знаки на перехрестях і розвилках; окупант поїде хибним шляхом і може проїхати десятки кілометрів, перш ніж виявить свою помилку.

У районах, де рух складається переважно з ворожих автомобілів, вантажівок та автоколон різного типу, знімайте знаки про небезпечні ділянки дорог.

Особливо коли ворожі колони зупиняються поруч з вами, ви можете поширювати чутки та надавати неправдиву інформацію про закриті або підірвані мости та об’їзди попереду.

Можна розпочати "пробку" на дорозі з інтенсивним рухом.

Розкидайте по дорогах розбите скло, цвяхи та гостре каміння, щоб проколоти шини окупантам.

Водій автобуса може проїхати повз зупинку, де хоче вийти окупант чи колаборант.

Таксисти мають витрачати час окупантів і заробляти додаткові гроші, прямуючи найдовшим шляхом до місця призначення.

Як допомогати руху спротиву?

Цивільна людина в окупації може не тільки організовувати чи брати участь в актах саботажу проти окупантів, але й допомагати активним групам руху опору, якщо є така можливість.

Ви можете допомогти тим, хто чинить опір, такими діями:

систематично спостерігайте за окупантами, за можливості документуйте їхні злочини;

якщо у вас є можливість, виготовляйте фальшиві документи для членів руху спротиву (пропуски, особисті документи тощо);

передавайте партизанам харчі, медикаменти, одяг, інструменти тощо;

переховуйте хворих та поранених, а також доглядайте за ними;

за можливості направляйте в ряди руху спротиву медиків, зв’язківців, колишніх поліцейських тощо, які не стали колаборантами;

виготовляйте та розповсюджуйте інформаційні матеріали (листівки, графіті).

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