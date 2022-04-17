Українські ветерани здобули перші медалі на "Іграх Нескорених-2022"

Українські ветерани здобули перші медалі на міжнародних змаганнях паралімпійського стилю Invictus Games ("Ігри Нескорених").
Про успіхи в перший день змагань у Гаазі розповіли на Facebook-сторінці української команди.
Першу золоту медаль здобув ветеран Нацгвардії Родіон Сітдіков, він виборов золото у штовханні ядра з результатом 9,46 метрів.
"Родіон – надзвичайна людина! Світла і глибока. У 2015-му, після участі у боях на Луганщині, у чоловіка діагностували онкозахворювання.
Але він і тут переміг! Зміг увійти в ремісію, як сам каже, завдяки коханню та спорту", – розповіли у Фонді "Повернись живим".
|Родіон Сітдіков
Також срібло та бронзу для України здобули ветерани АТО Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках в довжину.
|Артем Лукашук і Іван Герецун
Більша частина української команди – діючі військовослужбовці, які повернулися на службу після 24-го лютого.
"У нас немає іншого вибору – зараз питання у тому, чи вистоїть і виживе наша нація! Якщо не виживе Україна, спитайте себе у Європі: ви готові воювати з Росією на своїй землі?
Ми дякуємо світу за підтримку, за те, що нам передають у допомогу. Але нам треба більше: танки, системи ПВО, важка техніка.
Для вас це питання платіжки – чи готові ви в це вкладати ресурси. Для нас – більше: для нас це питання життя наших батьків і дітей", – розповів лучник команди Дмитро Афанасьєв в інтерв’ю Agency France Press.
Церемонія відкриття "Ігор Нескорених" відбулась 17 квітня у Нідерландах в Гаазі. Змагання проводять, починаючи із 2014 року, для військових, які зазнали травм на війні. Україна офіційно бере участь в іграх з 2017 року.
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