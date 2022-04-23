Нібито коментувала "Z" на футболці: у Криму вчительку витурили зі школи за розмову про війну

В одній з кримських шкіл вчительку географії витурили зі школи через розмови з учнями про напад РФ на Україну.

Жителька Джанкоя Сусанна Безазієва говорила з ученицями про війну і запевняла, що в Україні немає нацистів.

Батьки школярів під вигаданим приводом донесли на неї "органам".

Цю історію розповіла сама вчителька в інтерв’ю виданню "Ґрати".

Сусанна Безазієва закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю географія та мала 17 років учительського стажу.

У школі №8 в Джанкої вона працювала півтора роки і вела уроки в 5-11 класах.

Однак усе змінилося після 13 квітня.

Фото: "Ґрати"

"Я затрималася, заповнювала журнал, дівчата між собою обговорювали тему нацизму та фашизму в Україні.

Я втрутилася у розмову і запитала дітей: "Дівчата, а ви знаєте, що таке нацизм і фашизм? На території України громадяни просто захищають свої будинки, виборюють свою свободу, незалежність", – розповіла вчителька "Ґратам".

Сусанна також сказала ученицям, що на території України ніколи не обмежували права "російськомовного населення".

"Я ж навчалася там і ніколи цього не відчувала. Педагоги у Мелітополі, знаючи, що в аудиторії є слухачі з Криму, переходили на російську мову.

А у мої шкільні роки нас на свята за програмою обміну возили на тиждень до Львова. Ми говорили кримськотатарською та російською, жили в українських сім'ях, нас зустрічали тепло та доброзичливо", – каже педагог.

Пізніше Безазієва попрощалася та вийшла з кабінету, а вже за 2 дні її викликали до кабінету директора, де сиділи завучі.

"Що сталося у середу у 9 "А" класі після уроків? Ви почали коментувати букву "Z" на футболці дівчинки", – заявила директорка.

Безазієва пояснила, що про жодну "Z" і футболку не йшлося – вони говорили про формулювання нацизму та фашизму.

"Валентина Іванівна пригрозила, що ця ситуація "набере серйозних обертів" і нагадала, що зараз у Росії багато законів прийнято з приводу "фейків" та "антивоєнних висловлювань".

Мені сказали чекати на наступні розпорядження і обіцяли викликати", – розповідає вчителька.

Повторний виклик відбувся незабаром – директорка сказала, що батьки учнів вимагають звільнити вчительку.

Перед зустріччю з батьками вона попередила Безазієву, що батьки "дуже серйозно налаштовані", збираються йти до поліції та до ФСБ.

Керівниця також порадила Безазієвій написати заяву на звільнення.

"Увечері того ж дня, після зустрічі з батьками, Валентина Іванівна запросила мене до кабінету. У кабінеті знову були присутні завучі та представник профспілки.

Але вже йшлося про те, що батьки дівчаток вимагають мене звільнити, що такий педагог не має права викладати в школі", – каже Безазієва.

Тоді вчителька погодилася написати заяву про звільнення з роботи за власним бажанням.

Безазієва просила директорку написати заяву за обопільною згодою, але та відмовила.

"Мені казали: "Сусано Расимівно, не давайте розголосу даної ситуації, відсидіться, буде все нормально, все добре, підете далі працювати", що "ці судові процеси ні до чого", тому що, за словами колег, рішенням може бути така стаття, що я взагалі не зможу працювати за фахом…

Я розраховувала на професійну солідарність та підтримку директорки нашої школи, але вона сказала, що має "іншу точку зору", – пояснює вчителька.

Під тиском батьків та директорки вчителька географії написала заяву на звільнення і мала відпрацювати ще 2 тижні.

Однак уже на наступний день до школи приїхала окупаційна "поліція", і жінку поспіхом витурили зі школи з документами.

"За кермом був чоловік та жінка. Ми привіталися. Вони не представилися, не сказали, куди везуть і з якої причини. Водій раптом заговорив:

– Ну, розповідайте, що там сталося.

– Зачекайте, я навіть не розумію чому ви мене везете у відділ поліції, ви не представилися.

– Що, ви нічого не знаєте?

– Ні, я не можу зрозуміти.

– Паспорт із вами?

– Ні, тільки ксерокопія, та й то з особистої справи.

– Яка ксерокопія, вас, може, зараз повезуть до Сімферополя на детектор", – переказує розмову Безазієва.

Вчителька не давала пояснень без адвоката, а після розмови з ним окупаційні "поліцейські" почали нервувати та запевняти, що хотіли лише поспілкуватися.

Потім жінку повели до кабінету начальника "поліції".

"Мені сказали колеги ваші – завучі та директор – про те, що ви написали заяву про звільнення, бо вас "переповнює" з приводу подій із "Z" на футболці дівчинки", – сказав представник окупаційної "поліції".

Вона відповіла, що взагалі не розуміє, про яку футболку йдеться, на що отримала обіцянку "підключити органи".

Зрештою, вчительку відпустили, але, за її словами, почалася травля в інтернеті.

Сусанна Безазієва сама утримує 4-річну доньку, але нової роботи вона також не знайшла.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.