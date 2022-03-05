Що робити мешканцям ОРДЛО чи Криму, якщо Росія призиває їх на війну

Жителів, які залишились на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей або в Криму, найближчим часом можуть призвати до війська країни-агресора.

Що робити у такому випадку, пояснюють у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

Насамперед, усі мешканці тимчасово окупованих територій залишаються громадянами України. Так, навіть якщо були змушені взяти незаконний паспорт РФ. Тому якщо ви вступите до лав армій ворога, ви розглядатиметеся Україною як жертви воєнних злочинів Росії.

Винні за такі дії щодо вас будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 438 КК України (10-15 років позбавлення волі) у судах України, або у Міжнародному кримінальному суді за порушення статті 8-2(b) xv Римського статуту.

Фото Донпрес

Що робити, якщо вас хочуть мобілізувати?

Саботуйте службу у військах агресора. Уникайте отримання повісток: змініть номер телефону, місце проживання, але не повідомляйте про нього нікому.

Якщо з вами все ж вийшли на зв’язок, обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Наприклад, навчання на денній формі, непридатність за станом здоров'я, статус опікуна тощо.

Якщо вас таки мобілізували:

Коли ви потрапите на підконтрольну територію України та зіштовхнетеся з українською армією, за першої ж нагоди здавайтеся в полон. Паралельно із тим повідомляйте, що ви громадянин України з непідконтрольної території.

Навіть якщо у вас не буде із собою документів, які б це підтвердили громадянство, військові перевірять інформацію. Ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину. Тож зможете пізніше безпечно повернутися додому живими.

Важливо! Не виконуйте незаконних наказів, не стріляйте у мирне населення та цивільні об’єкти. Якщо ж вирішите битися на стороні ворога, то й відповідальність за скоєні злочини доведеться нести перед судом. В Україні за зраду передбачено покарання у 15 років позбавлення волі.

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