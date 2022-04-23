Яким буде Великдень 2022: комендантська година і правила безпеки в різних областях

В умовах воєнного стану святкування Великодня буде проходити з деякими обмеженнями через високий ризик провокацій з боку російських окупантів.

Зокрема, вірянам рекомендують уникати масових скупчень, дотримуватися комендантської години, а в деяких областях взагалі не відвідувати храми.

"УП. Життя" зібрала актуальні дані щодо комендантської години в різних областях та правил безпеки в умовах війни.

Комендантська година з 23:00 (23 квітня) до 05:00 (24 квітня) діятиме у:

Києві та Київській області.

Львівській області та Львові.

Нагадаємо, спершу на Львівщині скасували комендантську годину у Великодню ніч, але потім передумали через можливу діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Фото: VadimVasenin /Depositphotos

Вінницькій області;

Волинській області;

Кіровоградській області;

Івано-Франківській області;

Одеській області;

Сумській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Чернівецькій області;

Чернігівській області.

З 19:00 (23 квітня) до 05:00 (24 квітня) у:

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Харківській області.

У ніч з 23 на 24 квітня комендантську годину скасували у:

Черкаській області;

Дніпропетровській області.

Правила безпеки на Великдень

У Великодню ніч українцям радять утриматися від фізичного відвідування храмів через високий ризик провокацій та обстрілів з боку окупантів, зокрема у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Натомість вірян закликають дивитися трансляції богослужінь на телебаченні або онлайн.

Відповідні рекомендації надають у Раді національної безпеки України, СБУ, Мінкульті, обласних військових адміністраціях та інших відомствах.

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній також закликав не проводити нічні богослужіння у небезпечних районах країни.

У храмах, де нічні богослужіння таки відбудуться, вірянам та священникам радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.

Також українців закликають обмежити присутність людей на території храмів під час освячення великодніх кошиків та загалом уникати масових скупчень.

А на територіях, де відбувалися бойові дії, варто утриматись від відвідування кладовищ через мінну небезпеку.

Зокрема це стосується Київщини, наголошують у Київській обласній військовій адміністрації.

Де дивитися трансляцію Великоднього богослужіння?

Великоднє богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі у столиці триватиме з 23:30 23 квітня й орієнтовно до 03:00 – 03:30 24 квітня.

Онлайн-трансляцію служби можна буде подивитися:

в ефірі національного всеукраїнського телемарафону єдиних новин по телебаченню та на YouTube каналі UA: Культура.

на сторінці Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епіфанія у Facebook;

на сторінці ПЦУ у Facebook чи на платформі YouTube.

Детальніше про те, як святкуватимуть Великдень в умовах війни УГКЦ та ПЦУ, можна дізнатися з матеріалу "Великдень під обстрілами: як святкуватимуть Пасху церкви та чи варто йти до храмів".

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