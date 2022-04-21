У поліції закликають вірян та священників не ігнорувати повітряну тривогу навіть під час служби

Яна Осадча журналіст
3564
21 квітня 2022

Правоохоронці просять прихожан та священників не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть під час пасхальних богослужінь.

Також в Національній поліції закликають не порушувати комендантську годину та дотримуватися режиму воєнного стану під час святкування Великодня.

"Розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Крім того, вірян просять врахувати додатковий час, необхідний на дорогу", – кажуть у поліції.

Реклама:

На Великдень, 24 квітня, поліція буде працювати в посиленому режимі для забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах.

 Фото: eugenelucky/Depositphotos

Нагадаємо, глава Православної церкви України Епіфаній закликав не проводити нічні церковні служби в регіонах, де небезпечно та долучитися до трансляції богослужіння.

Він наголосив, що люди, які хочуть освятити паски, можуть прийти в храм після молитви онлайн.

Раніше РНБО попереджала, що російські війська можуть вдатися до провокацій на великодні свята.

Вас також може зацікавити:

Великдень під обстрілами: як святкуватимуть Пасху церкви та чи варто йти до храмів

Реклама:

Сирена точно НЕ навчальна: спростування 3 фейків про повітряну тривогу

Глава УГКЦ назвав можливі умови примирення з Росією

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1144
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2429
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3162
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат