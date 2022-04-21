У поліції закликають вірян та священників не ігнорувати повітряну тривогу навіть під час служби

Правоохоронці просять прихожан та священників не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть під час пасхальних богослужінь.

Також в Національній поліції закликають не порушувати комендантську годину та дотримуватися режиму воєнного стану під час святкування Великодня.

"Розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Крім того, вірян просять врахувати додатковий час, необхідний на дорогу", – кажуть у поліції.

На Великдень, 24 квітня, поліція буде працювати в посиленому режимі для забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах.

Фото: eugenelucky/Depositphotos

Нагадаємо, глава Православної церкви України Епіфаній закликав не проводити нічні церковні служби в регіонах, де небезпечно та долучитися до трансляції богослужіння.

Він наголосив, що люди, які хочуть освятити паски, можуть прийти в храм після молитви онлайн.

Раніше РНБО попереджала, що російські війська можуть вдатися до провокацій на великодні свята.

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