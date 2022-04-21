У поліції закликають вірян та священників не ігнорувати повітряну тривогу навіть під час служби

Яна Осадча журналіст
2816
21 квітня 2022

Правоохоронці просять прихожан та священників не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть під час пасхальних богослужінь.

Також в Національній поліції закликають не порушувати комендантську годину та дотримуватися режиму воєнного стану під час святкування Великодня.

"Розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Крім того, вірян просять врахувати додатковий час, необхідний на дорогу", – кажуть у поліції.

На Великдень, 24 квітня, поліція буде працювати в посиленому режимі для забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах.

 Фото: eugenelucky/Depositphotos

Нагадаємо, глава Православної церкви України Епіфаній закликав не проводити нічні церковні служби в регіонах, де небезпечно та долучитися до трансляції богослужіння.

Він наголосив, що люди, які хочуть освятити паски, можуть прийти в храм після молитви онлайн.

Раніше РНБО попереджала, що російські війська можуть вдатися до провокацій на великодні свята.

Вас також може зацікавити:

Великдень під обстрілами: як святкуватимуть Пасху церкви та чи варто йти до храмів

Сирена точно НЕ навчальна: спростування 3 фейків про повітряну тривогу

Глава УГКЦ назвав можливі умови примирення з Росією

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 5318
Суспільство

Народжені під обстрілами: як у блокадному Чернігові медсестра виходжувала немовлят

Наталія Найдюк
 24158
Суспільство

Великдень під обстрілами: як святкуватимуть Пасху церкви та чи варто йти до храмів

Яна Осадча
 51672
Суспільство

Ніхто не знає, що чекає на світ після ядерної війни. Краще не перевіряти. Інтерв'ю з істориком з ядерної зброї

Наталiя Бушковська

Головне на сайті


Суспільство

Народжені під обстрілами: як у блокадному Чернігові медсестра виходжувала немовлят

Наталія Найдюк
"Подивіться в очі воїнам": головнокомандувач опублікував щемкі історії загиблих військових
Перемога культурного фронту: засідання ЮНЕСКО у Казані не відбудеться
У Лисичанську лікарі прийняли пологи в 17-річної породіллі під час обстрілу міста
В Україні створили універсальний довідник для допомоги при евакуації та переселенцям
50 днів під землею: з Харкова евакуювали сім'ю, якій довелося жити в метро
Суспільство

Великдень під обстрілами: як святкуватимуть Пасху церкви та чи варто йти до храмів

Яна Осадча
Суспільство

Ніхто не знає, що чекає на світ після ядерної війни. Краще не перевіряти. Інтерв'ю з істориком з ядерної зброї

Наталiя Бушковська