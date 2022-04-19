Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь

Цього року Великдень, що припадає на неділю 24 квітня, українці зустрінуть в умовах війни.

Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті радять вірянам замість фізичного відвідування храму дивитися трансляції на телебаченні та онлайн.

Де дивитися онлайн-трансляцію богослужінь?

Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде переглянути в ефірі національного всеукраїнського телемарафону єдиних новин по телебаченню та на YouTube каналі UA: Культура.

Реклама:

Початок о 23:30 23 квітня

Bondvit/Depositphotos

Великоднє богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві триватиме з 23:30 23 квітня й орієнтовно до 03:00 - 03:30 24 квітня, повідомили "УП. Життя" у Православній Церкві України.

Онлайн-трансляцію богослужінь також можна буде подивитися:

на сторінці Предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого Митрополита Епіфанія у Facebook, який і очолить богослужіння;

на сторінці ПЦУ у Facebook;

на сторінці ПЦУ на платформі YouTube.

Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві також транслюватимуть в ефірі національного всеукраїнського телемарафону по телебаченню та на YouTube каналі UA: Культура.

Початок о 07:30 24 квітня

Зазначимо, цього року, судячи з розкладу богослужінь УГКЦ, нічної служби у церквах не буде у зв’язку з введенням воєнного стану в країні.

Реклама:

В УГКЦ також оприлюднили детальний розклад богослужінь та відповідних трансляцій з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Страсна (Велика) Субота, 23 квітня

богослужіння Великої Суботи розпочнеться о 8:00 (трансляція за посиланням);

Вечірня з Літургією Василія Великого відбудеться о 9:00 (трансляція тут), а вже о 16:00;

освячення великодніх пасок розпочнеться о 16:00.

Великдень, 24 квітня

Пасхальна Утреня розпочнеться о 7:30 (трансляція за посиланням);

Свята Літургія і освячення пасок розпочнеться о 9:00 (трансляція тут);

Великодня Вечірня служба запланована на 18:00 (трансляція).

Понеділок, 25 квітня

Божественна літургія розпочнеться о 9:00 (онлайн-трансляція);

Вечірня служба запланована на 18:00 (онлайн-трансляція).

Вірян, які прийдуть до церкви фізично, закликають дотримуватися карантинних правил: зберігати дистанцію та одягати захисну маску.

"Великдень – це головна подія церковного року для всіх християн, незалежно від дати святкування. Свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом.

Мир обов'язково прийде на нашу землю. Задля перемоги України ми, українці, повинні зберегти силу духу та мудрість. Нехай наша віра в краще тільки міцніє", – наголосили в Мінкультури.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.