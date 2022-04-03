РФ та Білорусь відсторонили від понад 90% спортивних змагань у світі – міністр молоді та спорту

Країну-агресора РФ та Білорусь відсторонили від участі у 90-95% світових спортивних змагань.

Про це розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону 3 квітня.

"Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 90-95% відсторонили Російську Федерацію та Білорусь від участі у змаганнях.

Це реальний удар по спорту цих країн", – сказав Гутцайт.

Фото: Ruletkka/Depositphotos

Усі змагання, які мали проходити в Росії з 2022 по 2024 рік, були перенесені до інших країн.

"Повністю йде спортивний бойкот, вони ніде не беруть участі", – сказав Гутцайт.

Він також додав, що такі обмеження точно діятимуть до кінця війни, а потім, можливо, щось переглянуть.

"В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою, ми завжди так жили і працювали, але на сьогодні вже немає спорту поза політикою.

Спорт у політиці. І ми бачимо, як спортивні гімнасти вихолдять із буквою "Z" – це спорт поза політикою?", – додав міністр.

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