Ахіллесова п'ята окупанта: як світова спільнота ізолювала агресора на спортивному фронті

народна депутатка України, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету ВР з питань молоді і спорту

Спорт як "ахіллесова п’ята" окупанта

24 лютого назавжди змінило наше життя. Росія підло та цинічно напала на Україну, розв’язавши найкривавішу бійню в Європі з часів Другої світової війни. Усі наші повсякденні переживання і турботи водночас поблякли на фоні тих жахів і звірств, що чинять російські окупанти.

Здавалося, що спорт тепер зовсім не на часі. Але ми – спортсмени – думаємо інакше. На фоні безпрецедентних економічних санкцій проти росії і білорусі виступили з ініціативою відкриття спортивного фронту проти агресора.

Держави-окупанти завжди пишалися своїм спортом. З радянських часів вони використовували його для реалізації своїх геополітичних планів. Коли кожна спортивна перемога видавалася за тріумф сили й могутності країни. І це була їхня "ахіллесова п’ята", в яку ми вдарили.

Потужні спортивні санкції

З перших днів різноманітними каналами зверталися до Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних федерацій, національних спортивних об’єднань різних країн. Вимога єдина і дуже проста – відлучити російських і білоруських спортсменів від усіх змагань, навіть під нейтральним прапором.

Аргументація дуже переконлива. Спорт завжди асоціювався з рухом за мир. Недаремно під час світових воєн Олімпійські ігри та інші великі змагання ніколи не проводили, а спортсмени були кращими борцями проти війни.

Режим Путіна вивернув все навиворіт. Як і в 2014 році, він розпочав війну відразу після Олімпіади, кинувши виклик світові. Очевидно, це не випадково, й тут він за зразок взяв логіку поведінки Гітлера, який в 1936 році гостинно приймав Ігри в Мюнхені, а вже за три роки напав на Польщу.

Світова спортивна спільнота не може толерувати дії, що корінним чином протирічать її цінностям та цілям. Тож ми знайшли гарячу підтримку в серцях відомих спортсменів і спортивних менеджерів. Санкції проти агресорів виявилися настільки вбивчими, що вони, очевидно, цього самі не очікували.

По-перше, в окупантів забрали право проводити престижні змагання – фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 років, етап Формули-1, тенісні турніри, Всесвітню шахову олімпіаду, чемпіонат світу з волейболу та багато інших.

По-друге, більш ніж сто федерацій одна за одною почали відлучати спортсменів держав-агресорів від усіх змагань у ключових олімпійських та навіть неолімпійських видах спорту – легка та важка атлетика, бокс, гімнастика, фехтування, біатлон, шахи тощо.

Знаковою стала заборона виступу паралімпійців росії та білорусі в Пекіні, хоча раніше допускали можливість їхньої участі під олімпійським прапором. Саме українські спортсмени своїми наполегливими зверненнями переломили ситуацію й переконали Міжнародний паралімпійський комітет в необхідності такого кроку.

Замість спорту імітація

Російський та білоруський спорт ізольований. Навіть в тих нечисленних видах, куди їх ще допускають, суперники просто відмовляються змагатися з представниками країн, режими яких проливають ріки крові.

"Залізна завіса" в спорті стрімко призведе до внутрішньої деградації. Оскільки лише в комунікації з міжнародною спільнотою можна підтримувати високі стандарти досягнень.

Особливо нищівного удару зазнає російський футбол, звідки зникнуть легіонери, а провідні гравці не зможуть розраховувати на вигідні контракти з європейськими футбольними клубами. Не краще почуватиметься й збірна, з якою ніхто з суперників не гратиме. Залишиться хіба що проводити товариські матчі з Північною Кореєю.

Вже зараз багато російських спортсменів з жахом думають про своє майбутнє. Їх аж ніяк не влаштовує статус вигнанців. Тому почастішають випадки виїзду за межі рф та зміни громадянства заради продовження спортивної кар’єри.

Є й такі, що фанатично віддані путінському режиму. Але вони стануть надто токсичними, й до них застосують персональні санкції. Наприклад, Grand Chess Tour вже відсторонив від змагань російського гросмейстера Сергія Карякіна, який публічно підтримав вторгнення рф в Україну.

Сьогодні в Москві звучать голоси, мовляв, ми організуємо якісь альтернативні ігри на своїй території. І вже навіть з помпою відкрили так звану "паралімпіаду" в Ханти-Мансійську. Туди крім російських, приїхали спортсмени аж з чотирьох країн. Все це швидше нагадує невдалу пародію на справжній спорт.

Світова спортивна історія вже має подібний ізоляційний кейс щодо Південноафриканської республіки часів апартеїду, коли подібні спроби внутрішніх "олімпіад" завершилися цілковитим крахом. Провідні країни просто заборонили своїм спортсменам долучатися до таких змагань.

На фоні щоденних трагічних подій спортивні санкції можуть здатися чимось другорядним. Але насправді це важливий елемент системної ізоляції росії та білорусі від усіх благ цивілізації. І я пишаюся, що спортивна спільнота одна з перших рішуче відреагувала на агресивні дії окупантів.

Це був рух знизу, коли відомі спортсмени вимагали від керівників спортивних організацій вдаватися до дієвих жорстких заходів. Дякую їм за це й вірю, що таким чином разом ми наблизили перемогу України над загарбниками.

Ольга Саладуха, народна депутатка України, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету ВР з питань молоді і спорту

чемпіонка світу з легкої атлетики, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.