Природоохоронці просять грошей на порятунок заповідників під окупацією

Становище заповідників і національних парків в зоні бойових дій стає все важчим. Люди та тварини перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Громадська організація "Українська Природоохоронна Група UNCG" збирає кошти, щоб оплатити необхідну допомогу. До групи входять українські біологи, які об’єдналися для охорони дикої природи України.

"На жаль, держава не може допомагати людям і тим більше тваринам на території, яка знаходиться під окупацією, і там, де тривають бойові дії.

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Вона зможе це зробити, коли ЗСУ звільнять захоплені російськими окупаційними військами території.

До того прийти на допомогу заповідникам маємо ми", – зазначають у Природоохоронній Групі.

Nick Fewings / Unsplash

Переказати кошти можна за посиланням. Вони підуть на допомогу 3 природним заповідникам, 2 біосферним заповідникам та 16 національним паркам.

Але навіть об'єкти на звільнених територіях не перебувають у безпеці, бо територія в зоні відступу замінована. Біологи просять ДСНС надати Міндовкіллю карту мінувань.

Рішення про розподілення коштів, які надійшли на рахунок громадської організації, приймають спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Вони скеровуються винятково на потреби заповідників і національних парків:

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корм для тварин;

ліки та їжу для працівників цих установ;

закупівлю будівельних матеріалів для відновлення загорож та парканів.

"Громадська організація має необмежений рахунок для отримання благодійних внесків.

Тобто може прийняти донат від українських чи міжнародних організацій, і так само може передати гроші на потреби установ навіть на окупованих територіях.

Ми чисто і прозоро можемо оплатити послуги ФОПів, які нададуть допомогу цим природним об'єктам", – розказує Олексій Василюк, член групи UNCG.

Це працює як замовлення та оплата конкретних обов'язків заповідників та нацпарків. Наприклад, дослідження біорізноманіття.

"Ми оплачуємо їхню роботу по біорізноманіттю наперед. Громадська організація може це зробити, оскільки мета нашого існування – це вивчення та охорона природи.

Отак ми з біологів перетворились на волонтерів", – пояснює Олексій.

Він зазначає, що нема листу очікування. Тому фінансову допомогу надають відповідно до запиту – привезти, закупити тощо.

Він додає, що більшість пожертв надходить з інших держав, від людей, які ніколи не бували в Україні. Тому обіцяють після завершення війни зробити великий брифінг-звіт про отриману допомогу.

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