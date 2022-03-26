З екопарку у Харкові евакуювали кенгуру. ВІДЕО

Волонтерам вдалося евакуювати кілька кенгуру з харківського екопарку.

Нині тварини перебувають вдома у рятівників, їх готують для подальшої евакуації, розповів "Суспільному" речник екопарку Олексій Костюченко.

"Порятунок тварин з території Екопарку продовжується. Цих кенгуру вдалося вивезти позавчора, тобто наразі вже вони знаходяться в безпеці", – написав засновник парку Олександр Фельдман.

Вольєрі з кенгуру неодноразово обстрілювали. Двоє кенгуру загинули.

Керівництво екопарку висловило подяку численним друзям парку, звичайним людям, бізнес-структурам та громадським організаціям, які допомагають тваринам фінансово.

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