Окупація Бородянки: понад 300 собак у притулку загинули від голоду і спраги

У Бородянському притулку на Київщині від голоду й спраги загинуло понад 300 собак.

Тварини провели місяць у вольєрах без їжі та води, поки місто було окуповане російськими військами.

На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у тяжкому стані, повідомляє організація UAnimals.

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"Вчора, 1 квітня 2022 року, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку.

Тут з початку війни тварини залишилась закритими у вольєрах, без жодної їжі та води", – написали зоозахисники.

Собаки, які вижили у Бородянському притулку

Керівництва притулку весь цей час не було на місці, і в порятунку тварин вони участі не брали, пишуть зоозахисники.

Тварин рятували волонтери організацій "Хвостатий четвер", "Хвостата Неділя", "Хвостата BANDA", "Хвостата середа" та інші.

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Собаки, які вижили у Бородянському притулку

Волонтери вирушили до притулку, аби забрати найбільш постраждалих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив.

Загалом із 485 собак у живих залишилося 150.

27 тварин у найтяжчому стані вивезли на лікування до приватних клінік.

"Частина собак змогли вижити, але дуже багато тварин у жахливому стані, перебувають на межі життя та смерті, їм потрібне термінове лікування.

У всіх сильне зневоднення та виснаження, частина собак вже не в змозі ходити", – написала про трагедію волонтерка Юлія Петренко.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників.

До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

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