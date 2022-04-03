Окупація Бородянки: понад 300 собак у притулку загинули від голоду і спраги

У Бородянському притулку на Київщині від голоду й спраги загинуло понад 300 собак.
Тварини провели місяць у вольєрах без їжі та води, поки місто було окуповане російськими військами.
На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у тяжкому стані, повідомляє організація UAnimals.
"Вчора, 1 квітня 2022 року, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку.
Тут з початку війни тварини залишилась закритими у вольєрах, без жодної їжі та води", – написали зоозахисники.
|Собаки, які вижили у Бородянському притулку
Керівництва притулку весь цей час не було на місці, і в порятунку тварин вони участі не брали, пишуть зоозахисники.
Тварин рятували волонтери організацій "Хвостатий четвер", "Хвостата Неділя", "Хвостата BANDA", "Хвостата середа" та інші.
|Собаки, які вижили у Бородянському притулку
Волонтери вирушили до притулку, аби забрати найбільш постраждалих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив.
Загалом із 485 собак у живих залишилося 150.
27 тварин у найтяжчому стані вивезли на лікування до приватних клінік.
"Частина собак змогли вижити, але дуже багато тварин у жахливому стані, перебувають на межі життя та смерті, їм потрібне термінове лікування.
У всіх сильне зневоднення та виснаження, частина собак вже не в змозі ходити", – написала про трагедію волонтерка Юлія Петренко.
Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників.
До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.
Вас також може зацікавити:
З розбомбленого екопарку під Києвом почали евакуювати тварин
Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі
"Вони мені як діти. Дітей же не кидають". Історія Анастасії Тихої, яка вивезла з Ірпеня понад 20 тварин
"Ми повільно вмираємо": зоопарк на Київщині благає про гуманітарну допомогу
Купи квиток – нагодуй тварину: Миколаївський зоопарк просить про допомогу
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.