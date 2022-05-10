В Україні створили Меморіал цивільних жертв війни з історіями загиблих

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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10 травня 2022

Агенція медійного росту "Або" створила Меморіал для зберігання пам'яті про загиблих мирних українців від рук російських окупантів.

На сайті меморіалу зібрані історії вбитих людей.

Меморіал постійно поповнюється новими спогадами. Українці мають змогу долучитись до його формування і поділитись історією своїх рідних чи близьких. Для цього необхідно заповнити форму.

Такий проєкт потрібний для документування злочинів військ РФ. Координаторка Меморіалу Юлія Тупіченко каже, Меморіал допомагає історіям людей не перетворюватись на цифри зі статистики.

 Фото: palinchak/Depositphotos

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"За кожною людиною стоїть ціла історія життя, родина та близькі, для яких загиблий чи загибла були цілим світом.

Ми маємо показати Європі, світовій спільноті та росіянам, що російська армія вбиває невинних та прекрасних людей, а російська влада – бреше", – розповіла вона.




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