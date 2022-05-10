Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя з "Азовсталі" набрала понад 1 млн підписів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 травня 2022

Петиція "Save Mariupol" щодо порятунку українських бійців з "Азовсталі" уже набрала понад 1 мільйон підписів за 4 дні.

Ця петиція на ім’я Організації Об’єднаних Націй вимагає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військових, а також вивезти тіла загиблих.

Звернення створила Катерина Прокопенко, дружина командира батальйону "Азов" Дениса Прокопенка, 6 травня.

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Вона закликає ООН та Генсека організації Антоніу Гутерреша застосувати до оборонців Маріуполя процедуру еxtraction.

"За умови негайної допомоги міжнародних діячів у нас все ще є можливість врятувати життя людей", – наголошує авторка звернення.

 Лідери "Азова" Денис Прокопенко та 36-ї Обрмп Сергій Волинський

Серед вимог до міжнародної спільноти є, зокрема, такі:

  • забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі;
  • організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;
  • організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника. 

"Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника", – йдеться у тексті петиції.

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Як підписати петицію?

 

Перейшовши за посиланням на сайт change.org, натисніть "Підписати петицію".

Введіть ваше ім’я, прізвище та електронну пошту.

✅ Важливо: щоб підпис був зарахований, необхідно підтвердити його у поштовій скриньці. 

Лист-підтвердження може прийти не одразу або потрапити у спам. 

Коли ви побачите лист з адреси change.org, натисніть "Підтвердити свій підпис". 

Після цього платформа запропонує вам допомогти просунути петицію за гроші або поділитися посиланням у соцмережах. Це не обов’язковий крок.

Підписали петицію, що далі?

  • Можна поширювати петицію за кордоном.
  • Шукати компанії та громадські організації, які готові підтримати звернення.
  • Писати блогерам, акторам, публічним особам, щоб вони допомогли висвітлити ініціативу в медіа.

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Нагадаємо, українські військові захищають Маріуполь з початку вторгнення, а з 25 квітня – вони заблоковані й оточені на території меткомбінату "Азовсталь".

Також на території заводу досі перебуває більше сотні цивільних людей.

В умовах постійних обстрілів та бомбардувань, нестачі медикаментів та їжі, військові тримають оборону і просять міжнародну спільноту про евакуацію.

"Незважаючи на нелюдські умови, українські військові контролюють територію заводу "Азовсталь", який, зокрема, служить укриттям для мирних жителів та поранених. 

Такі умови є справжньою гуманітарною катастрофою, яка штучно створена Російською Федерацією. Через тотальну шкоду інфраструктурі та житловому фонду, міста Маріуполь більше не існує", – пише Катерина Прокопенко.

За словами родичів захисників Маріуполя, петиція може допомогти розпочати процедуру extraction.


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