"Закінчилась їжа": поліція Києва допомогла літній жінці, яка шукала поміч через записку

У Києві поліціянти надали допомогу 84-річній жінці, яка попросила про це у записці.

Пенсіонерка скинула через вікно папірець, який потім знайшли сусіди і передали до поліції.

"У мене закінчилася їжа, квартира № 403", – записку з такими словами отримали правоохоронці.

Цією історією поділилася Поліція Києва у Facebook.

Фото: Національна поліція

До дільничних офіцерів Деснянського управління поліції Євгена Шильнікова та Володимира Тимчука звернулися мешканці однієї із багатоповерхівок Деснянського району.

Вони розповіли, що їхня 84-річна сусідка Людмила потребує допомоги.

Жінка від початку війни залишилася без необхідного піклування, але знайшла спосіб повідомити про свої труднощі.

Пенсіонерка скинула записку через вікно

"На папірці було написано лише декілька слів, з яких стало зрозуміло, що жінці нема чого їсти. Ми з напарником негайно прибули за вказаною адресою, прихопивши з собою гуманітарну допомогу та продукти харчування.

Ми з’ясували, що бабуся проживає одна і має провали у пам’яті", – розповідає старший лейтенант поліції Євген Шильніков.

Тепер правоохоронці періодично навідуються до пані Людмили, аби принести їй необхідні речі та продукти.

"Пенсіонерка вдячна поліцейським за допомогу та спілкування. Натомість правоохоронці дякують небайдужим киянам, чия пильність допомогла врятувати людське життя", – кажуть поліціянти.