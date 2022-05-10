Працівників дитсадків і банків Донецька змушують їхати у Маріуполь – ГУР

Працівників дитячих садків, а також банків у Донецьку хочуть відправити у Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.

Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження з вимогою "відібрати персонал", повідомляє Головне управління розвідки.

Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".

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Так само окупанти відбирають персонал банківських установ.

У ГУР передбачають, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

Окупанти депортують українців. Фото ілюстративне.

"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення.

Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", – коментує управління.

Водночас персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, опирається такому рішенню.

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Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують, каже розвідка.