Працівників дитсадків і банків Донецька змушують їхати у Маріуполь – ГУР

Працівників дитячих садків, а також банків у Донецьку хочуть відправити у Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.
Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження з вимогою "відібрати персонал", повідомляє Головне управління розвідки.
Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".
Так само окупанти відбирають персонал банківських установ.
У ГУР передбачають, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.
|Окупанти депортують українців. Фото ілюстративне.
"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення.
Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", – коментує управління.
Водночас персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, опирається такому рішенню.
Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують, каже розвідка.
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