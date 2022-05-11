Папа Франциск зустрівся із дружинами захисників Маріуполя

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 травня 2022

Папа Римський Франциск зустрівся у Римі з дружинами бійців полку "Азов" Дениса Прокопенка та Арсенія Федосюка, які боронять "Азовсталь".

Про розмови католицького священнослужителя з українками повідомляє італійське видання ANSA.

Катерина та Юлія нещодавно написали понтифіку про своїх чоловіків. Папа Франциск відповів на лист-звернення запрошенням на зустріч.

Жінки сподівалися, що це допоможе врятувати чоловіків. 

 Зустріч Папи з дружинами бійців з "Азовсталі". Фото пресслужба Ватикану

Вони передали понтифіку два листи. Перший – від себе та предстоятеля УПЦ МП Онуфрія. А ще – останні фотографії з "Азовсталі". 

Понтифік розмовляв з ними майже п’ять хвилин, пише видання Corriere Della Sera. Під час розмови Юлія сказала, що Папа – це остання надія.

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"Мій чоловік написав мені день тому, що навіть вода в техніці закінчується, і попросив мене пошукати статтю про те, як прожити якомога довше без води. 

Я боюся його втратити, а також злюся на себе, бо нічого не можу зробити, це жах, що відбувається: "Азовсталь" виглядає як реаліті-шоу, і нам ніхто не допомагає, тому ми сподіваємося на Папу, він наш остання надія", – зазначила вона.

Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко після завершення розмови сказала, що Папа обіцяв молитися за бійців "Азову" і зробить все можливе.

Нагадаємо, на початку травня Папа Франциск закликав відкрити евакуацію людей з Маріуполя, але не назвав агресора.




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