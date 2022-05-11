Чому потрібно зносити пам'ятники Пушкіну? Аргументи від Центру стратегічних комунікацій

Поки в Україні набирає обертів дерусифікація, українці дискутують про доцільність знесення пам'ятників Олександру Пушкіну.

Аргументи на користь знесень пам'ятників та перейменування вулиць, пов'язаних із російським поетом, наводить Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Аргумент №1. Пушкін = російський імперіалізм

Пушкін був палким прихильником російського імперіалізму і не сприймав критику імперської політики, саме тому він важливий для Росії.

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"Олександр Пушкін – це "вєлікій могучій рускій язик", це схвалення загарбницької політики російських царів, це виправдання війн та геноцидів російської влади.

Росіяни не знають літератури, яка була до Пушкіна. Чи справді йому місце на вулицях українських міст?" – кажуть у Центрі стратегічних комунікацій.

Пам'ятники Пушкіну є частиною колоніальної спадщини, яка нав'язує чужу культуру та мову українцям, тому відмова від таких символів є логічним кроком для України.

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Аргумент №2. Творчість Пушкіна пропагує ворожнечу і антиукраїнськість

Пушкін був прихильником Петра І, який знищив гетьманську столицю Батурин разом з жінками та дітьми та привласнив тисячолітню та духовну спадщину Київської Русі, перейменувавши Московію на Росію. Він презирливо ставився до гетьмана Івана Мазепи, зображаючи його наступним чином:

"Что он не ведает святыни, Что он не помнит благостыни, Реклама: Что он не любит ничего, Что кров готов он лить, как воду, Что презирает он свободу, Что нет отчизны у него"

У поемі "Полтава" Пушкін змальовє ворогом Росії та Петра українців, які вимагали від Мазепи "народної війни":

"Украйна глухо волновалась. Давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины Народной чаяли войны, Ропотали, требуя кичливо, Чтоб гетман узы их расторг, И Карла ждал нетерпеливо, Их легкомысленный восторг"

У поемі "Полтава" Пушкін також дорікає українцям за дружбу з поляками:

"Что взяли вы? Еще ли росс Больной, расслабленный колосс? Еще ли северная слава Пустая притча, лживый сон? Скажите, скоро ль нам Варшава Предпишет гордый свой закон?"

Поляків Пушкін також ненавидів, під час Польського повстання 1830 року закликав "душити поляків у зародишу". Він присвятив наступні рядки тим, хто підтримав польське повстання:

"Но вы, мутители палат, Легкоязычные витии; Вы черни бедственный набат, Клеветники, враги России!"

Пушкін прославляв геноцид Кавказької війни 1812 року та російського генерала Петра Котляревського, який очолював російські війслка під чай завоювання:

"Тебя я воспою, герой, О Котляревский, бич Кавказа! Куда ни мчался ты грозой – Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена..."

Аргумент №3. Пушкін заперечував державність України

Пушкін також недвозначно висловлювався про долю України в рукописі "Очерки истории Украины". Там він називав Україну "малоросією" і дорікав за прагнення незалежності: