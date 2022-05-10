Як можуть перейменувати 5 станцій метро у Києві – результати опитування

У Києві обрали найпопулярніші назви для перейменування п'яти станцій столичного метрополітену.

Йдеться про станції "Мінська", "Героїв Дніпра", "Берестейська", "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого", назви яких планують дерусифікувати.

Загалом свою позицію щодо нових назв станцій озвучили більше 170 тис.громадян, повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

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На думку українців, вказані станції необхідно перейменувати так:

Станція "Берестейська" має носити назву "Бучанська" (37,8% "ЗА" цю назву);

Станція "Площа Льва Толстого" треба перейменувати на честь "Василя Стуса" (27,8%);

"Героїв Дніпра" має стати "Героїв України" (38,5%);

"Мінську" треба назвати "Варшавською" (37,7%);

"Дружби народів" – "Ботанічною" (36,7%).

Пропозиції щодо нових назв станцій столичного метрополітену можна було подавати до 1 травня, а рейтингування п'яти найпопулярніших варіантів тривало до 9 травня.

"Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", – повідомили у Київському метрополітені.

Нагадаємо, відомий шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував назвати вулицю у Києві на честь борщу.