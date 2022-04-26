У Києві пропонують назвати вулицю на честь борщу

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 квітня 2022

У Києві в рамках великого перейменування пропонують назвати вулицю на честь борщу, щоб захистити українську страву від зазіхань Росії.

Одним із ініціаторів цієї пропозиції виступив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який вважає, що майбутня вулиця Борщова має знаходитись на столичній Борщагівці.

Як пояснює кухар, назва "Борщагівка" етимологічно пов’язана зі стравою.

Одні з перших згадок про борщ датуються 1584 роком, у подорожніх записах німецького торговця Мартина Грюневеґа саме в цій історичній місцевості Києва.

 Фото: AntonChygarev/Depositphotos

"У Києві варто мати вулицю, яка б віддала належне невід’ємному елементу української культури та частині нашої національної спадщини. Борщ вже давно вийшов за межі "просто страви" – це символ української гостинності, предмет гордості та тяглості наших традицій.

Нині під час війни борщ не лише єднає та зігріває українців в Україні та за кордоном, а й допомагає збирати кошти на підтримку нашої країни", – пояснив Євген Клопотенко.

Пропозиція про перейменування розглядатиметься в рамках великого перейменування вулиць та об’єктів, пов’язаних із Росією та Білоруссю.

До 1 травня Київрада збирає пропозиції українців по перейменуванню вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе, станцій метрополітену. Свої пропозиції можна надіслати за поштою: [email protected]

Нагадаємо, Київський метрополітен також запустив онлайн-опитування про перейменування 5 станцій метро "Мінська", "Героїв Дніпра", "Берестейська", "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".

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