Чернігів, Черкаси та Чернівці: українці жартують над спільним фото Мішеля, Шмигаля та Резнікова

Зовнішня схожість глави Європейської ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та керівника Міністерства оборони України Олексія Резнікова надихнула українців на нову порцію мемів.
Дениса Шмигаля та Шарля Мішеля сфотографували в Одесі, куди останній приїхав відзначати День Європи.
Чоловікам довелося ховатися у бомбосховище, коли в місті оголосили повітряну тривогу.
"Близнюки! Хто з них Шарль, а хто – Мішель", – жартували українці.
|Власне, а хто де??? Що тут взагалі відбувається?
Пізніше з'вилося ще одне фото, на якому до Мішеля та Шмигаля приєднався ще й Олексій Резніков.
"Власне, а хто де??? Що тут взагалі відбувається?", – підписали фото в Тelegram-каналі ЗСУ.
Деякі користувачі жартували, що, мовляв, в Україні таки "освоїли технологію клонування людей".
Тріо політиків також порівняли з людьми-павуками, які обговорюють порятунок світу.
|Зображення: МЕМуарій воєнного часу
В інших мемах чоловіків підписували назвами міст, вулиць та країн, які дуже часто плутають.
|Зображення: gonimems
|Зображення: Баба і кіт
Деякі меми можуть згодитися як навчальний матеріал з історії України.
|Зображення: cdvr.ua
А деякі – з інформатики.
А десь з’являлися і інші "клони", які схожі на тріо. Зокрема, Брюс Уілліс, політик Арсеній Яценюк та посол України в Нідерландах Максим Кононенко.
|Зображення: Богдана Гайворонська
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