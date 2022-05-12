Чернігів, Черкаси та Чернівці: українці жартують над спільним фото Мішеля, Шмигаля та Резнікова

Зовнішня схожість глави Європейської ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та керівника Міністерства оборони України Олексія Резнікова надихнула українців на нову порцію мемів.

Дениса Шмигаля та Шарля Мішеля сфотографували в Одесі, куди останній приїхав відзначати День Європи.

Чоловікам довелося ховатися у бомбосховище, коли в місті оголосили повітряну тривогу.

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"Близнюки! Хто з них Шарль, а хто – Мішель", – жартували українці.

Власне, а хто де??? Що тут взагалі відбувається?

Пізніше з'вилося ще одне фото, на якому до Мішеля та Шмигаля приєднався ще й Олексій Резніков.

"Власне, а хто де??? Що тут взагалі відбувається?", – підписали фото в Тelegram-каналі ЗСУ.

Деякі користувачі жартували, що, мовляв, в Україні таки "освоїли технологію клонування людей".

Тріо політиків також порівняли з людьми-павуками, які обговорюють порятунок світу.

Зображення: МЕМуарій воєнного часу

В інших мемах чоловіків підписували назвами міст, вулиць та країн, які дуже часто плутають.

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Зображення: Баба і кіт

Деякі меми можуть згодитися як навчальний матеріал з історії України.

А деякі – з інформатики.

А десь з’являлися і інші "клони", які схожі на тріо. Зокрема, Брюс Уілліс, політик Арсеній Яценюк та посол України в Нідерландах Максим Кононенко.