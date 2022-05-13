Коли проводитимуть ЗНО-2022: календар тестувань

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 травня 2022

Український центр оцінювання якості освіти опублікував календар проведення національного мультипредметного тестування (НМТ). 

Основна сесія відбуватиметься упродовж 18 липня-10 серпня.

Спершу абітурієнти мають підтвердити свою присутність на іспиті. Це треба зробити в особистому кабінеті на сторінці центру освіти з 20 травня по 7 червня.  

Так само вступники мають вказати місце, де вони складатимуть мультидисциплінарний тест

"Ті випускники, які у певний період не підтвердять свою участь у НМТ, на жаль, не зможуть скласти тестування. 

Ми розуміємо, що ситуація стрімко змінюється, тому з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов'язково уточнити своє місцезнаходження під час проведення основної сесії НМТ", – наголошують в УЦОЯО.

 Photographee.eu / Depositphotos

Тестування проходитиме у три сесії: 

  • основна: 18 липня-10 серпня; 
  • додаткова: 16-20 серпня; 
  • спеціальна: 12-16 вересня.

Додаткову сесію організували для абітурієнтів, які не змогли потрапити до екзаменаційних центрів на основний захід. Так вони матимуть змогу скласти необхідний тест для вступу у навчальні заклади. 

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"Для цього учаснику/учаснику слід подати заявку на участь у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1-10 серпня – для участі у додатковій сесії, 1-7 вересня – для участі у спеціальній сесії", – повідомляють у Центрі якості освіти.

Ті абітурієнти, які зареєструвалися на основу сесію, в особистому кабінеті 12 липня зможуть завантажити запрошення-перепустку, де буде вказано дату, час та місце проведення НМТ.

На додаткову та спеціальну – 12 серпня та 10 вересня відповідно.

Результати мультидисциплінарного тесту розмістять на сторінках учасників:

  • основної сесії – до 12 серпня;
  • додаткової – до 21 серпня;
  • спеціальної – до 19 вересня.




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