Коли проводитимуть ЗНО-2022: календар тестувань

Український центр оцінювання якості освіти опублікував календар проведення національного мультипредметного тестування (НМТ).

Основна сесія відбуватиметься упродовж 18 липня-10 серпня.

Спершу абітурієнти мають підтвердити свою присутність на іспиті. Це треба зробити в особистому кабінеті на сторінці центру освіти з 20 травня по 7 червня.

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Так само вступники мають вказати місце, де вони складатимуть мультидисциплінарний тест.

"Ті випускники, які у певний період не підтвердять свою участь у НМТ, на жаль, не зможуть скласти тестування.

Ми розуміємо, що ситуація стрімко змінюється, тому з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов'язково уточнити своє місцезнаходження під час проведення основної сесії НМТ", – наголошують в УЦОЯО.

Тестування проходитиме у три сесії:

основна: 18 липня-10 серпня;

додаткова: 16-20 серпня;

спеціальна: 12-16 вересня.

Додаткову сесію організували для абітурієнтів, які не змогли потрапити до екзаменаційних центрів на основний захід. Так вони матимуть змогу скласти необхідний тест для вступу у навчальні заклади.

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"Для цього учаснику/учаснику слід подати заявку на участь у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1-10 серпня – для участі у додатковій сесії, 1-7 вересня – для участі у спеціальній сесії", – повідомляють у Центрі якості освіти.

Ті абітурієнти, які зареєструвалися на основу сесію, в особистому кабінеті 12 липня зможуть завантажити запрошення-перепустку, де буде вказано дату, час та місце проведення НМТ.

На додаткову та спеціальну – 12 серпня та 10 вересня відповідно.

Результати мультидисциплінарного тесту розмістять на сторінках учасників: