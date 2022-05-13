У КМДА розповіли, кому ще не варто повертатися до Києва

Перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник поки що не рекомендує повертатись до столиці дітям.
Причиною цього є загроза ракетних ударів, пояснив заступник голови КМДА у коментарі "УП. Життя".
"Така тенденція простежується, що дорослі повертаються, а діти ще залишаються у безпечних місцях.
Основна причина – ракетні удари", – сказав він.
Крім того, на думку Миколи Поворозника, Київ залишається ціллю номер 1 для російських окупантів, тому не можна виключати ймовірність спроби атакувати місто.
|Фото: scanrail/Depositphotos
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Заступник голови КМДА зауважує, що тим, хто вирішив повернутися, варто враховувати, що столиця живе з обмеженнями.
"Ці обмеження стосуються і громадського транспорту, і пересування містом, враховуючи те, що в нас діє комендантська година, і пересування проїжджими частинами доріг.
Місто довгий час готувалося до оборони і на сьогодні ніхто не буде поки що ухвалювати рішення по демонтажу цих захисних споруд", – сказав він.
Поворозник радить містянам не пересуватися містом без нагальної потреби, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також не ходити в лісосмуги і до водойм через ризики замінування.
Детальніше про те, які вибухонебезпечні предмети залишають окупанти і що з ними робити, можна дізнатися з матеріалу "Обережно: міни! Як і коли можна безпечно повернутися додому".