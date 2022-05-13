У КМДА розповіли, кому ще не варто повертатися до Києва

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 травня 2022

Перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник поки що не рекомендує повертатись до столиці дітям.

Причиною цього є загроза ракетних ударів, пояснив заступник голови КМДА у коментарі "УП. Життя".

"Така тенденція простежується, що дорослі повертаються, а діти ще залишаються у безпечних місцях.

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Основна причина – ракетні удари", – сказав він.

Крім того, на думку Миколи Поворозника, Київ залишається ціллю номер 1 для російських окупантів, тому не можна виключати ймовірність спроби атакувати місто.

 Фото: scanrail/Depositphotos

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Заступник голови КМДА зауважує, що тим, хто вирішив повернутися, варто враховувати, що столиця живе з обмеженнями. 

"Ці обмеження стосуються і громадського транспорту, і пересування містом, враховуючи те, що в нас діє комендантська година, і пересування проїжджими частинами доріг.

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Місто довгий час готувалося до оборони і на сьогодні ніхто не буде поки що ухвалювати рішення по демонтажу цих захисних споруд", – сказав він.

Поворозник радить містянам не пересуватися містом без нагальної потреби, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також не ходити в лісосмуги і до водойм через ризики замінування.

Детальніше про те, які вибухонебезпечні предмети залишають окупанти і що з ними робити, можна дізнатися з матеріалу "Обережно: міни! Як і коли можна безпечно повернутися додому".


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