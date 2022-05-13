Соня з "Азовсталі": військові з Маріуполя показали чотирилапу напарницю. ВІДЕО

Військові, які зараз боронять Маріуполь на "Азовсталі" мають кудлату чотирилапу напарницю.

Її звуть Соня, повідомили у Держприкордонслужбі.

"Прикордонниця Донецького прикордонного загону, котра разом із іншими захисниками перебуває на Азовсталі в Маріуполі, показала свою чотирилапу напарницю", – зазначили у відомстві.

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Соня – відважний пес породи кокер-спанієль.

Прикордонники додали, що до війни чотирилапа колега виявляла заборонені предмети на держкордоні та лінії розмежування.

А тепер – попереджає про наближення повітряної тривоги та підтримує бойовий дух.

Прикордонники також прихистили чотирилапого Термінатора. Він служить на Харківщині.