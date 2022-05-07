У прикордонників зʼявився Термінатор: чотирилапий ненависник окупантів уже на службі

Яна Осадча журналіст
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7 травня 2022

Пес з різнокольоровими очима на прізвисько Термінатор несе службу разом з українськими прикордонниками на Харківщині.

Знесилений собака, який втратив дім, прийшов до бійців на блок-пост, повідомляють у Державній прикордонній службі.

"Наші воїни пса нагодували та дали кличку Термінатор, адже собака зі своїми різнокольоровими очима чимось нагадує відомого кіногероя", – розповідають прикордонники.

Собаку взяли на службу, вона дуже уважна та вчасно подає сигнал про сторонніх.

 Пес, як і прикордонники, не переносить навіть дух рашистських окупантів

"Пес, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів", – каже прикордонник.

Нагадаємо, що українським бійцям на передовій допомагає ламбрадор Красавчик, а пес Патрон працює з українськими піротехніками на Чернігівщині. 

Також врятована в Бородянці кішка, яку назвали Шафкою, знайшла своїх господарів.

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