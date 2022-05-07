У прикордонників зʼявився Термінатор: чотирилапий ненависник окупантів уже на службі

Пес з різнокольоровими очима на прізвисько Термінатор несе службу разом з українськими прикордонниками на Харківщині.

Знесилений собака, який втратив дім, прийшов до бійців на блок-пост, повідомляють у Державній прикордонній службі.

"Наші воїни пса нагодували та дали кличку Термінатор, адже собака зі своїми різнокольоровими очима чимось нагадує відомого кіногероя", – розповідають прикордонники.

Собаку взяли на службу, вона дуже уважна та вчасно подає сигнал про сторонніх.

Пес, як і прикордонники, не переносить навіть дух рашистських окупантів

"Пес, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів", – каже прикордонник.

Нагадаємо, що українським бійцям на передовій допомагає ламбрадор Красавчик, а пес Патрон працює з українськими піротехніками на Чернігівщині.

Також врятована в Бородянці кішка, яку назвали Шафкою, знайшла своїх господарів.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.