У прикордонників зʼявився Термінатор: чотирилапий ненависник окупантів уже на службі

Пес з різнокольоровими очима на прізвисько Термінатор несе службу разом з українськими прикордонниками на Харківщині.
Знесилений собака, який втратив дім, прийшов до бійців на блок-пост, повідомляють у Державній прикордонній службі.
"Наші воїни пса нагодували та дали кличку Термінатор, адже собака зі своїми різнокольоровими очима чимось нагадує відомого кіногероя", – розповідають прикордонники.
Собаку взяли на службу, вона дуже уважна та вчасно подає сигнал про сторонніх.
|Пес, як і прикордонники, не переносить навіть дух рашистських окупантів
"Пес, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів", – каже прикордонник.
Нагадаємо, що українським бійцям на передовій допомагає ламбрадор Красавчик, а пес Патрон працює з українськими піротехніками на Чернігівщині.
Також врятована в Бородянці кішка, яку назвали Шафкою, знайшла своїх господарів.
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