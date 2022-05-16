В Україні жоден інформаційний канал не мовить виключно українською – омбудсмен

В Україні немає телеканалів, які б надавали суспільно важливу інформацію виключно державною мовою.
Відповідний огляд провели у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.
"Огляд діяльності тридцяти телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне мовлення в умовах воєнного стану, засвідчив відсутність інформаційних телеканалів, де б повністю було реалізоване право громадян України на отримання інформації про актуальні події в Україні та світі державною мовою", – написав омбудсмен.
Натомість цілодобова трансляція загальнонаціонального марафону "Єдині новини #UАразом" йде на Youtube із повним синхронним перекладом російською мовою.
Читайте також: Освітній омбудсмен назвав умову, за якої російську мову можуть викладати у школах
|Фото: "Детектор медіа"
Загалом у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови проаналізували 30 радіоорганізацій.
При цьому тільки 5 з тридцяти телеканалів здійснювали мовлення виключно державною мовою.
Це, зокрема, ті, що переважно транслюють передачі пізнавального та розважального змісту: "UΛ:Культура", "НЛО. ТV", "Ентер-фільм", "Піксель tv", "ПЛЮСПЛЮС".
Читайте також: Росіяни хочуть скасувати українську мову, літературу та історію у школах під окупацією
На момент огляду 11 українських телеканалів ("UΛ:Перший", "Рада", "1+1", "Інтер", "Україна", "ICTV", "Україна 24", "ZOOM", "К2" "4", "УНІАН") були об'єднані в межах єдиної інформаційної платформи "Єдині новини #UАразом".
Ще 4 (5 канал, Прямий, Еспресо, телеканал "XSport") долучалися до марафону частково.
Недержавну мова (російську) на каналах телемарафону застосовували:
- ведучі, гості, експерти;
- представниками органів державної влади та місцевого самоврядування;
- під час прямих включень (наданні експертних оцінок, коментарів, інтерв’ю);
- при трансляції інформаційних та новинних відеосюжетів (з інтернет-платформ, соціальних мереж).
Водночас інтерв’ю та коментарі іноземною мовою (не російською) переважно перекладалися українською мовою.
Не перекладався (не дублювався, не озвучувався і не субтитрувався) державною мовою тільки інформаційний контент.
Йдеться про виступи, коментарі, слова підтримки, звернення російською мовою.
На YouTube-каналах окремих телеканалів марафон виходив в ефір із синхронним перекладом російською мовою.
Попри повномасштабну війну в Україні, в інформаційному просторі зберігається режим двомовності, каже омбудсмен.
Читайте також: Заблоковані сайти та цензура. Як на тимчасово окупованих територіях отримувати інформацію?
"Можна було б припустити, що відсутність повноцінного українськомовного інформаційного продукту в умовах війни пов’язана із відсутністю чи обмеженістю фінансових, людських, часових ресурсів та необхідністю якнайшвидше надавати важливу інформацію про перебіг подій у країні.
Проте, як ми бачимо, для повного синхронного перекладу цілодобового інформаційного марафону російською мовою такі можливості знаходяться", – зазначив Тарас Кремінь.
Читай також:
За висновком Конституційного Суду України, застосування режиму двомовності в публічному просторі порушує право громадянина України на отримання інформації державною мовою.
Крім цього, омбудсмен зафіксував порушення Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на деяких каналах.
Нагадаємо, з початку війни усі загальнонаціональні телеканали об'єдналися на єдиній платформі – цілодобовому марафоні "Єдині новини #UАразом".