В Україні жоден інформаційний канал не мовить виключно українською – омбудсмен

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 травня 2022

В Україні немає телеканалів, які б надавали суспільно важливу інформацію виключно державною мовою.

Відповідний огляд провели у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

"Огляд діяльності тридцяти телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне мовлення в умовах воєнного стану, засвідчив відсутність інформаційних телеканалів, де б повністю було реалізоване право громадян України на отримання інформації  про актуальні події в Україні та світі державною мовою", – написав омбудсмен.

Натомість цілодобова трансляція загальнонаціонального марафону "Єдині новини #UАразом" йде на Youtube із повним синхронним перекладом російською мовою.

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 Фото: "Детектор медіа"

Загалом у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови проаналізували 30 радіоорганізацій. 

При цьому тільки 5 з тридцяти телеканалів здійснювали мовлення виключно державною мовою.

Це, зокрема, ті, що переважно транслюють передачі пізнавального та розважального змісту: "UΛ:Культура", "НЛО. ТV", "Ентер-фільм", "Піксель tv", "ПЛЮСПЛЮС".

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На момент огляду 11 українських телеканалів ("UΛ:Перший", "Рада", "1+1", "Інтер", "Україна", "ICTV", "Україна 24", "ZOOM", "К2" "4", "УНІАН") були об'єднані в межах єдиної інформаційної платформи "Єдині новини #UАразом". 

Ще 4 (5 канал, Прямий, Еспресо, телеканал "XSport") долучалися до марафону частково. 

Недержавну мова (російську) на каналах телемарафону застосовували:

  • ведучі, гості, експерти;
  • представниками органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • під час прямих включень (наданні експертних оцінок, коментарів, інтерв’ю);
  • при трансляції інформаційних та новинних відеосюжетів (з інтернет-платформ, соціальних мереж).

Водночас інтерв’ю та коментарі іноземною мовою (не російською) переважно перекладалися українською мовою. 

Не перекладався (не дублювався, не озвучувався і не субтитрувався) державною мовою тільки інформаційний контент.

Йдеться про виступи, коментарі, слова підтримки, звернення російською мовою.

На YouTube-каналах окремих телеканалів марафон виходив в ефір із синхронним перекладом російською мовою.

Попри повномасштабну війну в Україні, в інформаційному просторі зберігається режим двомовності, каже омбудсмен.

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"Можна було б припустити, що відсутність повноцінного українськомовного інформаційного продукту в умовах війни пов’язана із відсутністю чи обмеженістю фінансових, людських, часових ресурсів та необхідністю якнайшвидше надавати важливу інформацію про перебіг подій у країні. 

Проте, як ми бачимо, для повного синхронного перекладу цілодобового інформаційного марафону російською мовою такі можливості знаходяться", – зазначив Тарас Кремінь.

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За висновком Конституційного Суду України, застосування режиму двомовності в публічному просторі порушує право громадянина України на отримання інформації державною мовою.

Крім цього, омбудсмен зафіксував порушення Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на деяких каналах.

Нагадаємо, з початку війни усі загальнонаціональні телеканали об'єдналися на єдиній платформі – цілодобовому марафоні "Єдині новини #UАразом".




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