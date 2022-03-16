Лінгвоцид триває: росіяни хочуть скасувати українську мову, літературу та історію у школах під окупацією

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни заявили про відновлення навчання у школах, але без викладання української мови, української літератури та історії України.

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Російські окупанти продовжують політику геноциду – лінгвоциду.

На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти", – написав Кремінь.

Фото: мовний омбудсмен Тарас Кремінь/Facebook

Омбудсмен просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, що ворог скоює в Україні.

"Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид.

Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, – прямий шлях до Гааги. Там на них зачекалися!", – наголошує Тарас Кремінь.

Він також просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.

"Кремлівського карлика-збоченця, який переплюнув і гітлера, і сталіна, – до найвищої міри покарання!" – додав Кремінь.

Нагадаємо, 16 березня о 17:00 Міжнародний суд ООН в Гаазі має оголосити рішення про тимчасові заходи у справі проти РФ щодо звинувачень у геноциді.

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