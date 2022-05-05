Заблоковані сайти та цензура. Як на тимчасово окупованих територіях отримувати інформацію?

Наприкінці квітня на тимчасово окупованій Херсонщині зник мобільний інтернет від усіх українських операторів.

Далі з’явилися підтвердженя, що Росія перенаправила інтернет-трафік з української на російську інфраструктуру.

Простими словами: окупанти намагаються швидко ввести свою цензуру на тимчасово окупованих територіях.

По-перше, доступ до українських незалежних медіа ймовірно буде заблокований. Зокрема і до Української правди.

По-друге, можуть заблокувати сайти українських незалежних медіа, які залишилися і намагаються працювати на тимчасово окупованих територіях.

Що робити медіа і їхнім читачам на цей, сподіваємося, дуже коротких період? Ми в SEOforMedia працюємо безпосередньо зі ЗМІ, тож пояснюємо, які є варіанти виходу із ситуації.

Фото: nehruresen/Depositphotos

Коротко про суть блокування

Як зазвичай виглядає процес взаємодії людини і сайту:

користувач робить запит, а його інтернет-провайдер "звертається" до хостингу/серверу, щоб отримати доступ;

коли доступ дозволено, користувач завантажує сайт;

далі користувач відкриває будь-яку сторінку сайту.

Коли в цей ланцюжок додається роскомнадзор – усе закінчується на першому етапі. А саме: провайдер має у себе обладнання від контролюючого органу і коли ви зробили запит, провайдер навіть не звертається до сайту, а просто видає вам помилку.

Що робити читачам з окупованих територій?

Поки є лише чотири варіанти дій, які можна робити як окремо, так і разом.

Варіант 1. Користуватися VPN

VPN – це узагальнена назва технологій, які створюють безпечне з’єднання між вами та інтернетом. На сьогодні VPN-сервісів дуже багато – як платних, так і безкоштовних.

Якщо ви використовуєте VPN, то завантаження сайту йде через спеціальний сервер і провайдер не бачить вашого звернення до конкретного ресурсу.

Але роскомнадзор виявляє сервера найпопулярніших VPN сервісів та блокує їх. Тому радити VPN читачам ресурсу потрібно з урахуванням останніх блокувань. На сьогодні вже заблоковані:

Betternet

Lantern

X-VPN

Cloudflare

WARP

Tachyon VPN

PrivateTunnel

VyprVPN

Opera VPN

Hola! VPN

ExpressVPN

KeepSolid VPN Unlimited

Nord VPN

Speedify VPN

IPVanish

Тобто вам НЕ підійдуть ці сервіси.

Відслідковувати, чи не потрапив ваш VPN під блокування, можна на сайті роскомнадзору в розділі "новини". Але оскільки цей сайт в Україні зі зрозумілих причин заблокований – на нього також можна зайти лише через VPN (у цьому випадку підійде будь-який).

Також, на жаль, трапляються VPN-сервіси, які погоджуються з вимогами роскомнадзору, обмежують доступ до заблокованих сайтів і продовжують працювати. У такому випадку просто доведеться спробувати інший сервіс.

Варіант 2. Користуватися браузером Tor

Хороша ідея – використовувати спеціальний браузер Tor (такий собі безпечний варіант Firefox). Це анонімайзер, тобто його ціль зберегти вашу анонімність в інтернеті. На жаль, роботу Tor у Росії також блокують, але поки це вдається лише частково.

Варіант 3. Користуватися сервісом Psiphon

Psiphon – популярний безкоштовний сервіс для обходу цензури в інтернеті. Ось тут можна переглянути інструкцію від медіа на один з варіантів, як можна ним скористатися, щоб заходити на заблоковані сайти чи у соцмережі, які вас цікавлять.

Psiphon доступний на Android, iOS, Mac з Apple Silcon та Windows.

Варіант 4. Завантажити мобільний застосунок медіа

Великі новинні медіа, зокрема міжнародні, зазвичай роблять свої застосунки. У деяких вже передбачений момент блокування. Їх можна завантажити на телефон з Play Market (для Android) або з App Store (для Apple), просто пошукавши за назвою медіа.

Та не всі застосунки ЗМІ мають таку функцію чи публічно про неї розповідають, тож тут доведеться завантажувати різні і дивитися, що спрацює попри блокування.

Що робити заблокованим медіа, щоб зберегти читачів?

Є різні способи виходу із ситуації і вони діють на різну аудиторію, тому не виключають один одного, а краще діють у комплексі.

Крок 1. Вчити, вчити і вчити читачів

Пояснювати читачам, як користуватися вищеперерахованими сервісами: VPN, Tor, Psiphon. Наприклад, писати деталізовані інструкції, як їх встановити і користуватися ними. А також робити огляди VPN-сервісів, які наразі є безкоштовними і чия робота не заблокована в росії.

Крок 2. Створити мобільний застосунок

Великим медіа варто створити застосунок, який передбачає момент блокування на етапі розробки. Приклад медіа, яке заблоковане в Росії, але в той же час доступне через додаток – DW.COM. Вони зробили це за допомогою можливостей вищезгаданого Psiphon.

Крок 3. Створити дзеркало сайту

На відміну від перших двох кроків, цей потенційно несе значні втрати трафіку через падіння органічного трафіку з Гугла. Але у медіа, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, зв’язані руки. Більшість читачів, на жаль, так і не встановлюють VPN. Тому редакції доводиться приймати кардинальніше рішення – дзеркала.

Медіа має поставити завдання програмісту – створити дзеркало сайту, тобто повний дубль головного сайту, але під новим доменом. Для цього не створюють окремий сайт, а просто роблять доступним сайт на декілька "адрес". Наприклад, pravdaprovijnu.media, pravdaprovijnu.com.ua і так далі.

Часто для цього використовують все той же ресурс Psiphon, який полегшує процес створення дзеркал. Взагалі, Psiphon більше 15 років розробляє найновіші системи обходу цензури.

Навіщо створювати дзеркало? У вас вже є певна аудиторія в соцмережах, Telegram-каналі чи з email-розсилок. Усім їм можна надсилати посилання на дзеркало, щоб вони не втратили доступ до сайту.

Такі дублі створюють у будь-якій кількості – достатньо купувати нові домени. Але як тільки роскомнадзор побачить новий сайт і внесе його в реєстр – процес доведеться повторювати. Стається це все швидше, адже з цього року для блокування в Росії навіть не потрібно вироку суду.

ВАЖЛИВО! Контент медіа продовжує публікувати на основному домені, після чого він автоматично дублюється на дзеркалі. Але для Гугла дзеркало – це окремий ресурс. Тобто ви двічі публікуєте однаковий контент, що неодмінно призведе до сильної втрати позицій в Гуглі і падіння органічного трафіку. Щоб частково покращити сутацію – краще закривати дзеркала від індексації.

Органіка все одно буде суттєво падати, оскільки люди будуть знаходити ваші тексти і новини в Гуглі, заходити на них, бачити помилку і швидко закривати сторінку. Гугл буде думати, що ви не релевантні цій аудиторії і опускати ці сторінки у видачі або навіть блокувати їх. На жаль, цього наразі уникнути неможливо.

Як тільки тимчасово окуповані території повернуться під український контроль і трафік знову почне йти через Україну – блокування з головного сайту зніметься.

Наталія Судакова, Ольга Одарченко, спеціально для УП. Життя

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