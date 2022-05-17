Росіяни вимагали долари та зґвалтували вагітну жінку: як села на Херсонщині жили в окупації

Села Кам'янку, Свободне та Краснівку на Херсонщині окупанти зайняли у середині березня. За два тижні їх звільнили ЗСУ, але місцеві мешканці досі не можуть оговтатись від "візиту" росіян.

Про звірства ворожих військових мешканці розповіли для проєкту "Український свідок".

У село Свободне окупанти заїхали з великою кількістю техніки — 15 "Уралів" і 3 БМП. Тоді ж вони заборонили будь-кому виїжджати звідти. Мовляв, місцеві знають, де розташувались загарбники, та можуть здати їхні позиції.

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Росіяни дуже бомбили селище. Десь між хатами ще видніються воронки від бомб та уламки снарядів.

Одна з хат, яку займали окупанти. Скриншот з відео

"До окупації в населеному пункті жило близько 60 людей, лишилось 20", — розказує Анатолій Бондаренко з села Свободне.

Все село в траншеях, кажуть, що солдати рили їх голими руками.

"А на другий чи третій день окупації вони дівчину вагітну зґвалтували. Я розумію, то така біда для жінки. А ще через кілька днів — 83-річну бабусю", — додає чоловік.

Коли українські війська почали контрнаступ, окупанти ховалися у підвалах тих будинків, які вони зайняли. Там був безлад, руйнація та бруд. Все що можна було — розікрали.

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"Підходили і говорили — віддайте нам золото", — розповідає військова Карина Скубак.

Місцеві додають, що окупанти також вимагали діаманти та валюту — долари та євро.

"Маленьку місцеву крамничку розграбували. Молоко, яке селянки надоювали з корів, солдати випивали повністю", — згадує Анатолій.

В іншому селі чоловіків поставили на коліна, роздягли та почали перевіряти татуювання. Трохи згодом відібрали у місцевого жителя автівку, а вже за годину повідомили, що немає її більше, бо виїхали та потрапили під обстріл.

За словами місцевих, тут перебували підрозділи з ОРДЛО. Вони прийшли в середині березня і пішли приблизно за 2 тижні.

"Раптово прийшли і так само раптово змились", — каже житель Свободного.