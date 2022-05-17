Домашнім тваринам шукають нові родини в Україні та ЄС. Як забрати пухнастика до себе

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 травня 2022

Проєкт Adopt pets of Ukraine допомагає тваринам знайти свою сім’ю під час війни, зокрема, у країнах Європи. 

В рамках проєкту кожній з тварин створюють анкету в соцмережах Facebook, Instagram та TikTok, де пухнастики "розповідають" самі про себе. Там є найважливіша інформація: про розмір та характер майбутнього друга. 

Креативний підхід допомагає котам та собакам швидше знайти нову домівку.

От, наприклад, звернення Ніколь:

"Якось мене порівняли з інь та ян, але мені не зрозуміло, що це таке. Після довгих обговорень із сусідами я дізналася, що це поєднання двох протилежностей. Але це стосується лише забарвлення моєї шорстки!

За характером я спокійна та слухняна. Авжеж, не проти побігати по двору та поганяти пташок, але то тимчасові слабкості. Я чудовий компаньйон для ранкових та вечірніх прогулянок парком, посиденьок у кав’ярні та перегляду комедій ввечері на дивані", – пише чорно-білий пес.

 Оповідачка Ніколь, фото Adopt pets of Ukraine

Як забрати тваринку?

Щоб подарувати пухнастику дім, майбутнім власникам ще й необхідно довести серйозність своїх намірів. 

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Охочі мають пройти коротку анкету та інтерв’ю, бо тварини – це психологічна підтримка, радість та доволі велика відповідальність.

Анкети тваринок від притулків, волонтерів та небайдужих людей розміщуються у соцмережах проєкту на сторінках.

До початку повномасштабної війни в Україні працювало близько 250 притулків, в яких утримувалось понад 100 тисяч тварин. Але зараз їхня кількість значно зросла через те, що власники виїхали або померли. 

Менш ніж за місяць, завдяки ініціативі Adopt pets from Ukraine, чотирилапі знайшли власників в Україні, Чехії та Німеччині.




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