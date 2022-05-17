Ядерна і хімічна загроза з боку РФ: в Україні створили мобільні групи для моніторингу

В усіх областях України створили мобільні бригади з моніторингу хімічних, радіаційних і біологічних загроз.

Мобільні групи оперативно реагуватимуть на надзвичайні ситуації у разі, якщо росіяни застосують нову заборонену зброю, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Проти нас веде війну ворог, який не дотримується жодних правил ведення війни.

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Саме тому ми маємо бути готові реагувати на ситуації будь-якого характеру та постійно слідкувати, чи в нормі показники навколишнього середовища", – сказав Кузін.

Ці бригади також займаються епідеміологічним добробутом на деокупованих територіях, тобто тестують питну воду, проводять дезінсекції, дезінфекції та дератизації.

Сюди також входить і дослідження ґрунтів біля місць хімічних аварій, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств.

Усього на 100% ця робота вже виконана на території Київської області, на 70% – на Чернігівщині та на 40% – на Сумщині.