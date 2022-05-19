Пережила окупацію ЧАЕС: історія найдовшої вишиванки України

Вишиванка біля входу в адміністративну будівлю Чорнобильської атомної станції пережила окупацію.

Про це у День вишиванки повідомило керівництво ЧАЕС.

Орнамент перед входом виклали у 2018 році. Візерунок є найдовшим в Україні, тому внесений до Книги рекордів.

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Вишиванка є своєрідним оберегом станції. Працівники вважають, що, ймовірно, вона вберегла їх від страшніших наслідків.

Найбільша вишиванка в Україні. Фото зі сторінки ЧАЕС

"Кожного дня російські окупанти проходили повз неї та мусили миритися з тим, що крізь цю вишиванку на них дивиться вся Україна й увесь цивілізований світ", – повідомляють керівники ЧАЕС.