"Звісно, це не Анджеліна Джолі": до українських полярників завітала морська слониха. ФОТО

До українських полярників на станцію "Академік Вернадський" завітала самиця південного морського слона.
Тварина спить біля дизельної, іноді прокидається, чухається та знову поринає у сон, розповідають у Національному науковому антарктичному центрі.
"Звісно, це не Анджеліна Джолі", – жартують полярники.
Вони розповідають, що на станції нещодавно старі дизелі замінили на нові, які працюють набагато тихіше.
|Полярники кажуть, що звук дизелів для тварини, як колискова
Тварина засинає під їхні звуки, як під колискову.
Південні морські слони– найкрупніші серед ластоногих. Дорослі самці можуть сягати 5-6 метрів у довжину та важити до 5 тонн.
|Тварина спить, іноді прокидається, чухається та знову поринає у сон
"Через такий великий розмір, огрядну форму тіла та "хобот" у самців – шкіряний мішок на носі, який вони роздувають в агресивному стані, цих тюленів і прозвали слонами", – розповідають полярники.
|І чим я гірша за Анджеліну?
Близько 80% свого життя ці тварини проводять у воді, де шукають їжу.
Харчуються вони здебільшого кальмарами, рідше рибою та крилем. За здобиччю здатні пірнати на глибину 400-1000 м, але можуть й на 2,4 тис. метрів.
|Близько 80% свого життя ці тварини проводять у воді, де шукають їжу
Взимку тварини живуть у воді. А на узбережжя островів південні морські слони виходять у період парування та линьки: навесні та влітку або на початку осені.
|Південні морські слони– найкрупніші серед ластоногих
"Молоді слони, які ще не приймають участь в розмноженні (до речі, ці тварини утворюють великі гареми, де може бути до кількасот самок), теж виходять на берег у цей же період", – кажуть на станції.
Саме їх і можна зустріти біля станції "Академік Вернадський".
Втім, вони тут нечасті гості.
|Зараз загальну кількість цих тварин оцінюють до 800 тис. особин
"Більша частина їхньої популяції все ж мешкає на островах Субантарктики. А в зимовий період, під час сезонних міграцій, південних морських слонів можна зустріти біля берегів Південної Америки, Південної Африки, Австралії тощо", – пояснюють полярники.
У науковому центрі розповіли, що цих тварин нещадно переслідували наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст.
Причиною став їхній жир, який використовували у промисловості.
Від повного винищення "слонів" врятувало лише те, що люди почали використовувати штучний жир.
Зараз їхню загальну кількість оцінюють до 800 тис. особин.
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